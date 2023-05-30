Які породи собак можуть стати небезпечними для дітей – ТОП-5

Не всі собаки підходять для співіснування з дітьми. Фахівці розповіли, які породи собак можуть стати небезпечними для дітей

Якщо ви плануєте завести собаку, важливо знати породу пухнастика, особливо якщо вдома є діти. Це потрібно врахувати для того, щоб уникнути різних неприємностей та навіть побутових нещасних випадків.

Фахівці у виданні Sante Plus розповіли, які породи собак не підходять для співіснування з дітьми, повідомляє НСН.

Які породи собак можуть стати небезпечними для дітей

Чихуахуа

Серед порід собак, які погано ладнають з дітьми, є чихуахуа. Через надмірну кількість енергії та активність ці маленькі пухнастики мають репутацію дуже жвавих чотирилапих та іноді агресивних.

Через свою мініатюрність, чихуахуа не довіряє дітям, які часто сприймають його як опудало.

Таким чином, спільне життя є пухнастика з малечою є складним, за винятком якщо ви ідеально дресируєте та навчаєте цю собаку, щоб уникнути проблем.

Далматин

Зірка фільму “101 далматинець” – собака-далматин, якого люблять діти та є чудовим компаньйоном. Він особливо сильний, розумний і вірний.

Однак в реальності з цією тваринкою може виникнути проблема, пов’язана з гіперактивністю. Чотирилапому цієї породи потрібна спеціальна підготовка, інакше його надлишкова енергія не підходить малюкам, а деякі песики навіть проявляють агресію. Краще вибрати більш спокійну породу.

Хаскі

Хаскі не агресивний, але дуже активний та сильний. Його характер дуже добрий, але він настільки енергійний, що завжди потрібно за ними постійно дивитись.

Пухнастик дуже любить гуляти, до цього ж вимагає багато уваги. Попри те, що собака добре ставляться до малечі, є ризик, що він може виразити свої емоції несподіваним та небезпечним способом, кинувшись на дитину, не думаючи про наслідки. Краще ніколи не залишайте малюка наодинці з хаскі.

Доберман

Цей сторожовий пес є слухняним захисником. Щоб його приборкати, необхідне цілеспрямоване навчання під керівництвом фахівця. Він може бути добрим з дітьми, якщо вони його не дратують.

Крім того, він терпіти не може, коли його смикають за хвіст або малюк хоче залізти йому на спину. Якщо він відчує якусь небезпеку, то може стати дуже жорстоким.

Тому краще ніколи не залишати його з дитиною без нагляду.

Пекінес

Пекінес – це егоцентрична собака.До того ж якщо його не виховати належним чином, він не оцінить дитячих пустощів. Йому не дуже комфортно з дітьми.

Оскільки він не дуже енергійний, то віддає перевагу компанії спокійних літніх людей. Не любить, коли діти бігають, може розлютитися.

Звичайно, не всі пекінеси з таким характером, але краще вибрати більш велелюбну і грайливу породу.

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