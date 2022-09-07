Які популярні іграшки є небезпечними для дитини

Лікарі попереджають які популярні іграшки є небезпечними для малюків і хто в групі ризику
Дитячі іграшки з дрібними батарейками-“таблетками” можуть бути дуже небезпечні для малюків.
Про це попередила лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П’єц. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Вона зазначила, що дітей такі іграшки дуже приваблюють – вони співають і грають, танцюють. Але ньому не менше вони дуже небезпечні, бо дитина може проковтнути маленьку батарейку в них.
У чому небезпека проковтування батарейки?
При контакті зі слиною батарейка нагрівається, і з неї виділяється гідроксид натрію, і як наслідок в порожнині рота утворюються ерозії.
Якщо батарейка пройшла далі в стравохід або в шлунок, то
в місці, де вона” зупинилася”, батарейка нагрівається до температури більше 100 градусів з і з неї виділяється ще більша кількість гідроксиду натрію, який провокує ерозії і навіть виразки.
Виразка може перфорувати і відповідно вміст шлунка або кишки потрапить в черевну порожнину (перитоніт) це супроводжується кровотечею.
Також батарейка може застрягти в дихальних шляхах (там теж є слизова тому ефект буде той же + утруднення).
Хто в групі ризику?
Діти від 1 до 3 років частіше ковтають батарейки, але є такі випадки і серед 10-річних дітей.
Профілактика
- Не дозволяйте грати дитині самій, обов’язково спостерігайте за ним;
- Якщо гвинт відсутній у відсіку для батарейок, краще не використовувати таку іграшку;
- Звертайте увагу на написи на упаковці з іграшками (зазвичай вказують вік 3+, то дитині в 6 місяців така іграшка може бути небезпечна);
- Запасні батарейки тримайте в недоступному для дітей місці;
- Говоріть з дітьми про небезпеку при ковтанні батарейок;
- Утилізуйте батарейки правильно.
Що робити, якщо дитина все ж проковтнув батарейку?
Ці підступні “таблетки” можуть не відразу давати симптоми, а приблизно через 30 хв-2 години.
Симптом:
- слабкість,
- плач, можлива нудота,
- занепокоєння,
- лихоманка.
- У старших дітей біль, печія, нудота і блювота.
Перша допомога:
- Обов’язково звертайтеся в стаціонар
- Детально розкажіть лікарю про ваші підозри;
- Не дозволяйте дитині їсти або пити;
- Не провокуйте блювоту;
- У стаціонарі батарейки видаляють під загальною анестезією за допомогою ФГСД або бронхоскопії.
На що слід звернути увагу при виборі морозива для дитини