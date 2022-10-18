Які крупи можна не варити – поради на випадок надзвичайних ситуацій

Через масовані атаки на енергосистему, українці можуть залишитись без електрики та газу. Чим харчуватися в таких умовах, турбує чи не кожну родину. Та виявляється, є крупи, які можна не варити. А з деяких видів круп’яної продукції можна отримати готову кашу, навіть не заливаючи їх окропом

На сайті Dovidka.info опублікували поради Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій. Серед них і немало порад щодо харчування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На полицях магазинів і супермаркетів наразі є чималий вибір таких страв, як супи, пюре та каші, які можна приготувати без варіння та навіть у холодній воді. Але деякі крути також згодяться для приготування без використання енергоносіїв. Для цього їх достатньо залишити у воді на певний проміжок часу. Тому їх не завадить мати у запасі.

Отже, про які саме крупи йдеться та як їх приготувати?

Ячку слід залити окропом і споживати не раніше ніж через 2-3 години.

Для приготування пшоняної каші, потрібно крупу залити окропом і зачекати 1 годину.

Пшеничну кашу готувати доведеться трішки складніше. Вона також заливається окропом після чого посуд, в якому готується каша, варто загорнути у ковдру, щоби зберігався температурний режим. Час приготування такої страви 30-50 хвилин.

Для приготування булгуру в екстремальних умовах підійде крупа середнього або дрібного розміру. Дрібний булгур, залитий окропом, буде готуватись 20 хвилин, а для крупи середнього розміру знадобиться дещо більше часу — 40 хвилин.

Та не для всіє крупи обов’язково потрібен окріп. Для деяких підійде й холодна вода, молоко або кефір.

Коричнева гречка з полиць магазинів продається вже практично готовою. До потрапляння у супермаркет її встигли осушити та обсмажити. Тому для приготування гречаної крупи достатньо залити її водою кімнатної температури, молоком або кефіром. Але чекати доведеться доволі довго: від 5 до 10 годин. Тому доцільно замочувати кашу звечора.

Для приготування перловки можна використати як окріп, так і холодну воду. Але при останній умові термін її приготування сягне від 10 годин до цілої доби.

Інша справа – кускус. Для приготування в холодній воді знадобиться лише 20-30хвилин, а в окропі термін приготування зменшиться до 5-10 хвилин.

Вівсянка або пластівці готуватимуться у холодній воді 30 хвилин, а в окропі — 20 хвилин.

Манну кашу можна буде споживати вже через 15-20 хвилин настоювання у холодній воді або молоці.

Кіноа варто настоювати у холодній воді протягом ночі.

Для приготування всіх перелічених вище круп згодиться і термос. 4-5 годин настоювання в термосі можна прирівняти до 1 години кипіння на плиті.

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