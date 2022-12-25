Які іграшки небезпечні для дітей: варто запам’ятати

Від неякісних дитячих іграшок у дітей можуть виникнути тяжкі травми. Які популірня іграшки небезпечні для дитини

Лікарі часто стикаються з проблемою тяжких травм у дітей від неякісних дитячих іграшок.Іноді навіть виникають смертельні випадки. Найнебезпечнішими є батарейки та іграшки з дрібними деталями.

Про це повідомила педіатр Анна Кушнір в Instagram, передає НСН

Які іграшки небезпечні для дитини

Іграшки для ванни

Такі іграшки практично неможливо нормально промити, і волога, що залишається після потрапляння води всередину, є ідеальним середовищем для розмноження бактерій та грибка.

“Коли дитина бавиться, натискаючи на іграшку, і вода з неї потрапляє на очі, вуха, або ж дитина випиває її, це може спричинити інфекцію”, – каже лікар..

Магніти

Навіть два магніти, котрі потрапляють в шлунково-кишковий тракт, можуть створити справжню катастрофу. Сили, з якою вони з’єднуються, достатньо для того, щоб спричинити пошкодження стінок кишківника та великих судин, що може бути смертельним.

Які іграшки небезпечні для дитини

Дрібні деталі

Лікар каже, що до 5 років найменший розмір іграшки чи її найменшого компонента має бути 3 см в діаметрі та 6 см – за довжиною. Це дуже важливо для безпеки дитини.

Батарейки

Також варто уникати іграшки, звідки дитина може легко витягнути батарейки. Це небезпечно не лише через ризик удавлення, але й хімічного опіку та внутрішньої кровотечі через рідину в батарейці.

Іграшки з вільними стрічками та мотузками

Довжина цих деталей на іграшці має бути не більшою, ніж 18 см. Все тому, через обвиття є ризик удушення.

Антикваріат

За словами педіатра, правила безпечного виробництва іграшок почали з’являтись лише наприкінці 1970 років. Свинець, кадмій, хром, барій – це токсичні елементи, які знаходять в старих іграшках.

Кульки

Не можна давати дитині не надуті кульки, через високий ризик удавлення. Навіть якщо кулька наповнена повітрям, не залишайте дитину з нею наодинці.

Пошкоджені

Важливо, що будь-який видимий дефект на іграшці може нести загрозу для дитини. Малюк може поранитись або ж подавитись шматками іграшки.

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