Які електроприлади краще не вимикати з мережі, щоб їм не нашкодити

Для енергозбереження та безпеки електроприлади рекомендується вимикати з мережі. Проте це стосується не всіх пристроїв

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Телевізори Smart TV

Телевізори такого типу часто підключаються до маршрутизатора WLAN. Як тільки роутер знеструмлюється, мережа стає недоступною. Це може призвести до проблем увімкнення та необхідності повторно перепрограмувати настройки.

Також можуть виникнути проблеми з оновленням, оскільки воно зазвичай виконується вночі. Тому слід уважно поставитися до відключення маршрутизатора WLAN на ніч для економії електроенергії.

Телевізор може автоматично качати оновлення у фоновому режимі. Якщо він буде відключений від мережі, процес оновлення буде перервано. Це може призвести навіть до погіршення якості зображення.

Тому рекомендується уточнювати у виробника, чи можна регулярно відключати телевізор від мережі.

Принтери

Якщо принтер повністю від’єднано від живлення, в деяких моделях перезапуск може призвести до перезавантаження та очищення принтера. При очищенні прилад витрачає багато чорнила.

Крім того, сам принтер при підключенні майже не споживає електроенергії, тому потенційна економія буде ледве помітна.

Що треба точно відключити

При цьому деякі кабелі обов’язково повинні бути відключені від розетки. Особливо це стосується зарядних пристроїв смартфонів, ноутбуків та іншої подібної техніки.

Споживання енергії зарядними пристроями пов’язано з тим, що всередині них встановлено спеціальний трансформатор, який через особливості конструкції працює постійно.

Які 10 пристроїв потрібно вимикати на ніч, щоб зменшити рахунки за електроенергію