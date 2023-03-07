Які доступні ліки можна отримати повністю безкоштовно – список препаратів

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли українцям, які препарати можна отримати повністю безкоштовно за програмою доступні ліки

Про це повідомляє НСН з посиланням на інформацію МОЗ.

На сьогоднішній день програма “Доступні ліки” охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів.

Які доступні ліки можна отримати повністю безкоштовно

Актуальний реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, розміщено на сайті МОЗ за посиланням: https://moz.gov.ua/uploads/8/44103-dn_351_21022023_dod2.pdf

В опублікованій таблиці можна побачити:

назва діючої речовини та торгова назва лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);

форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);

кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);

назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);

суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.

Зазначимо, що саме з останнього стовпця можна побачити, які з ліків надаються повністю безкоштовно.

Варто додати, що отримати необхідні ліки абсолютно безкоштовно або за невелику доплату можуть українці з низкою діагнозів, наприклад, цукровий діабет, епілепсія, порушення психічного стану можуть за рецептом сімейного лікаря.

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