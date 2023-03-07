Які доступні ліки можна отримати повністю безкоштовно – список препаратів

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли українцям, які препарати можна отримати повністю безкоштовно за програмою доступні ліки
Про це повідомляє НСН з посиланням на інформацію МОЗ.
На сьогоднішній день програма “Доступні ліки” охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів.
Які доступні ліки можна отримати повністю безкоштовно
Актуальний реєстр лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, розміщено на сайті МОЗ за посиланням: https://moz.gov.ua/uploads/8/44103-dn_351_21022023_dod2.pdf
В опублікованій таблиці можна побачити:
- назва діючої речовини та торгова назва лікарського засобу (стовпці № 2 та № 3);
- форму випуску та дозування (стовпці № 4 та № 5);
- кількість одиниць лікарського засобу в одній споживчій упаковці (стовпець № 6);
- назву та країну виробника ліків (стовпець № 8);
- суму доплати за упаковку (стовпець № 16) та іншу інформацію.
Зазначимо, що саме з останнього стовпця можна побачити, які з ліків надаються повністю безкоштовно.
Варто додати, що отримати необхідні ліки абсолютно безкоштовно або за невелику доплату можуть українці з низкою діагнозів, наприклад, цукровий діабет, епілепсія, порушення психічного стану можуть за рецептом сімейного лікаря.
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