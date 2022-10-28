Які бувають види свічок і на що звернути увагу при їх виборі

В умовах відключень електрики українці запасаються свічками. Які бувають види свічок, і на що звернути увагу при виборі свічки

Через перебої з електропостачанням українцям радять запастись свічками. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, на які з них краще звернути увагу. Про це повідомляє NNS

Аналітики Центру зазначають, що свічки, відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені, мають різний час горіння.

Свічки з бджолиного воску. Найбільш екологічні, безпечні та без різкого запаху, при горінні не залишають кіптяви. Час горіння залежить від розміру, однак найменші з магазину горять до години.

Свічки з рослинного воску (стеаринові). Виділяють концентрований аромат, тому їх краще запалювати у великих приміщеннях. Найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові. Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше буде кіптяви. Зловживати парафіновими свічками, спалюючи їх одну за одною, не варто. Краще робити невеликі перерви та провітрювати приміщення. Час горіння — приблизно пів години.

Гелеві. У них є нюанс – декоративний наповнювач. При згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах, до того ж вони легко спалахують. Тому краще купувати гелеві свічки з камінцями, які не займуться. У середньому такі свічки горять чотири години.

Нагадаємо, у зв’язку з новини атаками Росії на енергосистему України «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Київській області. Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

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