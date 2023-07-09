Як зрозуміти, що телефон скоро зламається – важливі сигнали

Сучасні смартфони досить тендітні і вивести їх з ладу досить просто. Які сигнали свідчать про те, що телефон скоро зламається?

Про це розповідає НСН з посиланням на iTechua.

Швидка втрата заряду

У справному телефоні акумулятор повинен тримати заряд довго. Якщо раніше так і було, але тепер батарея сідає все швидше. Якщо під час заряджання телефон ще й швидко нагрівається, це говорить про серйозні проблеми.

У найкращому разі доведеться міняти батарею, у найгіршому – купувати новий телефон.

Постійне відключення

Смартфон повинен вимикатись лише тоді, коли натиснута відповідна кнопка. Однак, якщо він вимикається самостійно, то це свідчить про збій у роботі. Якщо таке часто трапляється, то ймовірно з телефоном виникли серйозні проблеми.

Як зрозуміти, що телефон скоро зламається

Проблеми із сенсорною панеллю

Ви натискаєте на один ярлик, а відкривається інший, або натискаєте одні літери, а набираються інші – так проявляється несправність сенсорної панелі.

Якщо ігнорувати цю проблему й нічого не зробити, є велика ймовірність, що найближчим часом телефон вийде з ладу.

Здуття батареї

Поява щілини між рамкою смартфона і задньою кришкою може говорити про здуття батареї. Якщо проігнорувати це, то смартфон незабаром може раптово спалахнути.

Дорогий ремонт

Основною небезпекою непередбачуваного виведення з ладу смартфона є навіть не те, що він перестане працювати, а те, що у випадку ремонту, комплектуючі можуть бути дорогими.

Також не варто забувати, що смартфон може зламатися і не підлягати ремонту, а значить вся збережена на ньому інформація просто зникне. Краще завжди мати додатковий смартфон, навіть бюджетний, щоб застрахувати себе від таких неприємних ситуацій.

Ще новини України: Як швидко розблокувати телефон, якщо забули PIN-код – 5 способів