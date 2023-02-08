Як зберегти тепло в приміщені в умовах відключення світла – поради від електрика

У холодну пору року та в умовах тимчасових відключень електроенергії важливо знати, як зберегти тепло в приміщені. При цьому використання деяких хитрощів дозволить зігрітися у квартирах, заодно знизивши рахунки

Про це повідомляє НСН

Холод у житлі не тільки створює дискомфорт, а й навантаження на організм, а також створює потенційні проблеми, такі як вогкість і пліснява всередині будинку, зазначає сертифікований електрик однієї з британських компаній Девід Мілошев.

Фахівець поділився деякими порадами, як підтримувати тепло у приміщеннях.

1. Використовувати жалюзі та фіранок на вікнах, а також штор

“Тримайте жалюзі та штори відкритими у денні години, коли сонце світить у ваші вікна, і закрийте їх, коли воно починає сідати”, – каже експерт.

Він пояснює, що впускаючи сонячні промені у свій будинок, ви користуєтеся безкоштовним сонячним теплом, а закриття штор та жалюзі після цього допомагає створити хороший ізолюючий шар та дозволяє зберегти тепло, акумульоване протягом дня.

Найкраще, щоб штори були товсті, тому що вони перешкоджають витоку тепла, особливо якщо у вас протяги.

Як звертають увагу в B&Q, чим важча завіса, тим краще її ізолюючий ефект. А штори на підкладці забезпечують ще більшу теплоізоляцію.

Як зберегти тепло в приміщені в умовах відключення світла

2. Усунути протяги у приміщені

Незважаючи на те, що закриті штори допоможуть зберегти тепло і холод зовні, також важливо постаратися обігріти будинок, якщо це можливо. Крім того, фахівці рекомендують усунути всі причини протягів у квартирі. Як правило, найчастіше тягне з вікон чи з-під дверей.

3. Звернути увагу на вологість

Оскільки через опалення взимку в приміщенні повітря часто стає сухим, електрик радить звернути увагу на вологість у приміщеннях.

“Деякі прості способи підвищити вологість включають рясний полив кімнатних рослин, перенесення білизни для сушіння в приміщенні та розміщення дрібних контейнерів з водою на нагрівальних елементах, таких як радіатори”, – розповів Мілошев.

4. Постелити килим на підлогу

І ще один лайфхак – це постелити килим на підлогу, що допоможе зберегти тепло у квартирі, та уникнути переохолодження ніг.

Джерело

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