Як зарядити смартфон за лічені хвилини – 3 способи

Смартфон давно став для нас незамінним помічником, який поруч у режимі 24/7. Прикро, коли він розряджається у найбільш потрібний момент, а часу на тривалу зарядку батареї практично немає. Є способи зарядити смартфон лише за 5 хвилин

Добре, коли під рукою повербанк можна швидко зарядити смартфон, не відволікаючись від справ. Але найчастіше його немає, а здійснити дзвінок чи надіслати повідомлення потрібно максимально швидко. Щоб зарядити пристрій за лічені хвилини, необхідно знати певні хитрощі.

Про це розповідає NNS

Насамперед потрібно витягнути гаджет із чохла або іншого захисного аксесуара. Це необхідно для того, щоб телефон під час зарядки не перегрівався і навантаження на систему знизилося.

Смартфон потрібно переключити на “Режим польоту”. Завдяки цій функції GPS, WI-FI, а також всі вхідні та вихідні сигнали будуть відключені. Це дозволяє в рази зберегти заряд акумулятора – і телефон буде переведено в максимально економний режим.

Підключіть мобільний телефон до мережі за допомогою оригінальної зарядки. Через 5 хвилин рівень заряду досягне щонайменше 10%. Якщо використовувати функцію швидкого заряджання, цей рівень буде ще вищим. Його буде достатньо, щоб зателефонувати чи прийняти виклик.

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