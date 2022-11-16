5 /5
Based on 5 ratings
Корисне
Тег:

Як зарядити смартфон за лічені хвилини – 3 способи

Дата
Як зарядити смартфон за лічені хвилини - 3 способи

Смартфон давно став для нас незамінним помічником, який поруч у режимі 24/7. Прикро, коли він розряджається у найбільш потрібний момент, а часу на тривалу зарядку батареї практично немає. Є способи зарядити смартфон лише за 5 хвилин

Добре, коли під рукою повербанк можна швидко зарядити смартфон, не відволікаючись від справ. Але найчастіше його немає, а здійснити дзвінок чи надіслати повідомлення потрібно максимально швидко. Щоб зарядити пристрій за лічені хвилини, необхідно знати певні хитрощі.

Про це розповідає NNS

Як зарядити смартфон за лічені хвилини - 3 способи

Насамперед потрібно витягнути гаджет із чохла або іншого захисного аксесуара. Це необхідно для того, щоб телефон під час зарядки не перегрівався і навантаження на систему знизилося.

Смартфон потрібно переключити на “Режим польоту”. Завдяки цій функції GPS, WI-FI, а також всі вхідні та вихідні сигнали будуть відключені. Це дозволяє в рази зберегти заряд акумулятора – і телефон буде переведено в максимально економний режим.

Підключіть мобільний телефон до мережі за допомогою оригінальної зарядки. Через 5 хвилин рівень заряду досягне щонайменше 10%. Якщо використовувати функцію швидкого заряджання, цей рівень буде ще вищим. Його буде достатньо, щоб зателефонувати чи прийняти виклик.

Долучитися до обговорення

5 дієвих способів зарядити телефон без світла

To Top