Як захистити смартфон від зламу під час війни – поради експерта з кібербезпеки

Під час війни українці повинні думати про свою безпеку, у тому числі й кібербезпеку. Як захистити смартфон від зламу під час війни

Фахівець у галузі кібербезпеки Андрій Баранович виділив кілька простих порад, які допоможуть українцям гарантувати собі безпеку у кіберпросторі під час війни і навіть після бойових дій. Про це розповідає НСН

Андрій Баранович радить повністю оновити свій смартфон. Якщо у вас не нова модель і девайс не оновлюється, то рекомендується замінити його на більш простий.

Як захистити смартфон від зламу – поради кіберексперта

Не завантажуйте сторонні мобільні додатки, які можуть нести загрозу смартфону. Обмежтеся лише найбільш необхідними – Signal, Twitter, Messenger та інші.

Для захисту своїх даних не рекомендується використовувати біометрію. Краще встановіть пароль з обмеженою кількістю спроб.

На всіх акаунтах у різних соцмережах активуйте двохфакторну аутентифікацію. Не реагуйте на підозрілі посилання та email-розсилки, оскільки їх може надсилати ворог з метою захоплення ваших персональних даних.

В Україні з’явилися нові схеми шахрайства — як злочинці виманюють гроші