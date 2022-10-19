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Як захистисти акаунт, контакти та листування в Telegram – 2 способи

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как защитить аккаунт Телеграм от взлома

Декілька мільйонів українців зараз користуються месенджером Telegram. Зловмисники приділяють пильну увагу цьому месенджеру, як, втім, й іншим сервісам комунікації. Тому важливо знати, як просто захистити свої акаунт, список контактів та історії листування в Telegram

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Telegram “підтягує” всю історію, якщо ви, наприклад, увійдете з нового пристрою. Тому кіберзлочинцям для проникнення до архіву повідомлень користувача вистачає доступу до верифікаційного коду.

По-перше, захистити свій обліковий запис можна, встановивши дворівневу автентифікацію.

Як захистисти акаунт, контакти та листування в Telegram – 2 способи

У чому її сенс? Вона додатково вимагає ввести пароль під час спроби авторизації. Для цього у розділі “Конфіденційність” відкрийте “Параметри”.

Придумайте та запам’ятайте пароль, який запитуватиметься завжди, коли ви зайдете до Telegram з нового пристрою. Інакше у вас вхід не вийде.

По-друге, перевірте пристрої, на яких є доступ до вашого облікового запису.

Для цього у розділі “Налаштування” відкрийте “Пристрої” (або “Конфіденційність” та “Активні сеанси”). Обов’язково закрийте підозрілі сеанси, завершіть їх.

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Крім того, досвідчені користувачі знають, що номер телефону можна зробити видимим лише для ваших контактів. Як це можливо? У “Налаштуваннях” відкрийте розділ “Конфіденційність” та поставте позначку на “Мої контакти”. Якщо захочете, то можна приховати свій номер телефону.

Раніше в Україні фіксували кібератаки, спрямовані на одержання облікових записів Telegram. Зловмисники розсилали повідомлення зі шкідливими посиланнями на нібито сайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів. Атаки велися з хостингів рф.

При отриманні підозрілих посилань на них не можна переходити. Потрібно встановити, підкреслюємо ще раз, додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram, а в налаштуваннях Telegram завершити всі сеанси крім поточного.

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