Як захистисти акаунт, контакти та листування в Telegram – 2 способи

Декілька мільйонів українців зараз користуються месенджером Telegram. Зловмисники приділяють пильну увагу цьому месенджеру, як, втім, й іншим сервісам комунікації. Тому важливо знати, як просто захистити свої акаунт, список контактів та історії листування в Telegram

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Telegram “підтягує” всю історію, якщо ви, наприклад, увійдете з нового пристрою. Тому кіберзлочинцям для проникнення до архіву повідомлень користувача вистачає доступу до верифікаційного коду.

По-перше, захистити свій обліковий запис можна, встановивши дворівневу автентифікацію.

У чому її сенс? Вона додатково вимагає ввести пароль під час спроби авторизації. Для цього у розділі “Конфіденційність” відкрийте “Параметри”.

Придумайте та запам’ятайте пароль, який запитуватиметься завжди, коли ви зайдете до Telegram з нового пристрою. Інакше у вас вхід не вийде.

По-друге, перевірте пристрої, на яких є доступ до вашого облікового запису.

Для цього у розділі “Налаштування” відкрийте “Пристрої” (або “Конфіденційність” та “Активні сеанси”). Обов’язково закрийте підозрілі сеанси, завершіть їх.

Крім того, досвідчені користувачі знають, що номер телефону можна зробити видимим лише для ваших контактів. Як це можливо? У “Налаштуваннях” відкрийте розділ “Конфіденційність” та поставте позначку на “Мої контакти”. Якщо захочете, то можна приховати свій номер телефону.

Раніше в Україні фіксували кібератаки, спрямовані на одержання облікових записів Telegram. Зловмисники розсилали повідомлення зі шкідливими посиланнями на нібито сайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів. Атаки велися з хостингів рф.

При отриманні підозрілих посилань на них не можна переходити. Потрібно встановити, підкреслюємо ще раз, додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram, а в налаштуваннях Telegram завершити всі сеанси крім поточного.

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