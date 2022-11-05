Як забезпечити надійний інтернет під час відключення електроенергії — поради

Через постійні ракетні обстріли з боку окупантів мільйони українців вимушені залишатись тривалий час без електроенергії й інтернету. Але це не привід опускати руки, так як існує безліч способів, як забезпечити надійний інтернет у цій ситуації

Про способи забезпечення стабільного інтернету NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua.com.

Всього в українців є два джерела доступу до мережі: стаціонарний провідний (традиційно — оптоволокно), або мобільний (як правило 3G або 4G).

Роботу першого можна забезпечити, придбавши альтернативні джерела електроенергії, як то потужний павербанк. Але проблеми зі світлом глобальні — провайдери також залишаються без електропостачання. Тобто навіть якщо роутер буде працювати, це не гарантує, що доступ до інтернету залишиться.

Робота другого в умовах глобального відключення електроенергії також нерідко страждає. По-перше, інколи втрачається живлення мобільних веж. По-друге, мережа перенасичується бажаючими отримати мобільний інтернет.

Як забезпечити надійний інтернет

У зв’язку з такою ситуацією, деякі експерти радять зробити ставку на посиленні сигналу мобільного зв’язку (навіть якщо від електромережі буде відключена одна вежа, залишається шанс зловити сигнал від іншої). Як це зробити:

придбати мобільний (GSM) роутер (це досить потужний пристрій, який працює від сім-карти мобільного оператора, роздаючи інтернет на підключені гаджети всередині будинку);

підключити спеціальну антену для якіснішого прийому сигналу від операторів;

забезпечити систему електроживленням (можна придбати навіть найдешевший портативний павербанк, необхідної потужності).

Якщо сигнал від оператора заслабкий, можна також купити репітер (або як його ще називають «повторювач», «ретранслятор», — пристрій для підсилення сигналу і збільшення відстані мережного з’єднання.

Віялові відключення електроенергії в Україні — як підготуватися до блекауту