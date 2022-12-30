Як забезпечити доступ до медичної допомоги на новорічні свята – поради

У Національній службі охорони здоров’я рекомендують завчасно забезпечити собі доступ до медичної допомоги – корисні поради

У Національній службі охорони здоров’я поділилася порадами щодо того, як українцям не залишитися без медичної допомоги на новорічні свята, передає НСН

Перед святами фахівці рекомендують завчасно забезпечити собі доступ до медичної допомоги. Обов’язково запишіть собі графік роботи свого сімейного лікаря. Якщо ви ще не уклали декларацію – зробіть це якнайшвидше. Варто також домовитися з лікарем про зручний та оперативний спосіб зв’язку.

Як забезпечити доступ до медичної допомоги під час новорічних свят

“Часто лікарі дають свій номер телефона пацієнтам, з якими уклали декларацію. Зокрема, щоб швидко виписати направлення чи рецепт за Програмою медичних гарантій”, – зазначили у НСЗУ.

У випадку, якщо вам не вдалося укласти декларацію, за потреби звертайтеся до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги. Для цього необхідно уточнити адресу найближчої амбулаторії та графік прийому медпрацівника.

Якщо українець отримує медичні препарати за програмою “Доступні ліки” – перевірте, чи не наближається час отримання нової партії. У разі потреби зверніться до лікаря за новим рецептом і заберіть ліки в аптечному пункті.

В разі екстреної ситуації телефонуйте на номер “103”, але пам’ятайте, що через обстріли зв’язок та інтернет можуть зникати.

Як отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки» під час війни