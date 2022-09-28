Як вигідніше користуватися газом – з лічильником чи без нього: пояснення Нафтогазу

Суперечки про те, як вигідніше користуватися газом – з лічильником чи без нього, не вщухають давно. У Нафтогазі спростували популярний міф про лічильники газу

Дехто переконаний, що без лічильника жити спокійніше: скільки хочеш, стільки й користуйся. Але Нафтогаз вирішив довести своїм клієнтам, що ця думка хибна, а лічильник газу привчає до культури споживання та дозволяє заощаджувати і газ, і гроші.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Нафтогазі розповіли, на скільки вистачить кубометра газу, і як можна контролювати кількість використаних кубометрів. Якщо коротко, то ваша газова плитка може пропрацювати цілу годину з чотирма увімкнутими конфорками на одному кубометрі блакитного палива.

Більшість громадян встановили лічильники газу і розраховуються за спожите паливо згідно показів вимірювального приладу. Але й залишається певний прошарок українців, які не квапляться встановлювати лічильники. Таким споживачам доводиться сплачувати відповідно до кількості зареєстрованих в оселі осіб і наявних в ній газових приладів.

На даний момент для населення діє тариф “Фіксований”, згідно з яким споживачі сплачують фіксовану суму за кожний спожитий кубометр. На сьогодні у Нафтогаза вартість кубометра становить 7,96 грн.

Отже маємо такі середні розрахункові показники споживання газу домогосподарствами

У теплий період року:

для приготування їжі — 10,7 куб. м, або 85,17 грн;

для підігріву води та приготування їжі — 22,2 куб. м, або 176,7 грн;

за іншої комбінації приладів – 14,2 куб. м, або 113 грн.

В опалювальний сезон:

для приготування їжі — 15,4 куб. м, або 122,50 грн;

для підігріву води, опалення та приготування їжі — 223 куб. м, або 1775 грн;

за іншої комбінації приладів – 133,5 куб. м, або 1061 грн.

Серед клієнтів, що воліють споживати газ без лічильників, побутує міф, що оплачувати за нормативними показниками вигідніше. Насправді ж, лічильник дає змогу більш гнучкого керування своїми витратами. Обліковий пристрій дозволяє платити тільки за дійсно спожитий обсяг блакитного палива, а це дає змогу планувати своє споживання і заощаджувати гроші.

До речі, за статистикою у 2022 році українські домогосподарства вже скоротили свої витрати газу. Вони витрачають на 3 кубометри газу менше у порівнянні з минулим роком.

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