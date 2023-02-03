Як швидко зарядити смартфон – 2 дієвих способи

Сучасні смартфони виконують безліч функцій, через що швидко витрачають заряд. Як швидко зарядити смартфон – корисні поради

В умовах регулярних блекаутів варто пам’ятати, коли смартфон швидше поповнює запаси власної батареї

Постійні відключення світла змусили українців швидко пристосуватися до нових умов. Ми вже вивчили безліч способів заряджати телефон у майже екстремальних умовах, однак батареї смартфонів все одно “сідають” досить швидко, зважаючи на їхню функціональність. Саме тому слід знати дві прості поради, які допоможуть пришвидшити зарядження принаймні на чверть часу.

Про це розповідає НСН

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Як швидко зарядити смартфон

Тож як швидко зарядити телефон?

1. Користуйтеся розеткою і, за можливості, “рідним” для смартфона зарядним пристроєм

Наявність павербанків у блекаути — це добре, але у них майже завжди відсутня функція “швидкого заряджання”, якою так відомі сучасні телефони. Якщо є можливість “нагодувати” гаджет саме від електромережі, обирайте саме цей варіант. Це дозволить телефону прискорити швидкість заряджання, а також вбереже батарею від псування, продовживши її якісну роботу.

Якщо ж блекаут затягується і доводиться використовувати альтернативні способи підтримання телефону у робочому стані, стежте за тим, щоб під час підключення гаджета до USB-порту завжди була вибрана функція “Тільки заряджання”. Передавати чи отримувати файли у такому разі смартфону аж ніяк не треба.

2. Заряджайте телефон вимкненим

Що менше програм смартфону потрібно підтримувати у робочому, нехай навіть і фоновому, режимі, то швидше відбувається заряджання. Тож якщо необхідно максимально скоротити кількість часу, який ваш гаджет проводить підключеним до електромережі, сміливо вимикайте його. Альтернативою також є вибір режиму польоту, що вимкне використання мобільного інтернету чи Wi-Fi, передачу даних по GPS, а також функцію Bluetooth.

Фахівці переконують: якщо заряджати телефон повністю вимкненим, це дозволить скоротити час заряджання приблизно на 25%.

Джерело

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