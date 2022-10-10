Як розпізнати політ ракети або снаряда та як правильно діяти в такій ситуації

Українцям розповіли, яким чином можна розпізнати політ ракети або снаряда та як правильно діяти у цій ситуації

“Снаряд (ракету) легко можна помітити та зреагувати. Залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет. Звук ракети, що летить, нагадує свист із шурхітом”

Під час тривоги перейдіть до безпечного приміщення відповідно до розрахункового часу, який ви маєте. Якщо ви у будівлі, то віддайте перевагу внутрішньому сходовому майданчику, де немає вікон і зовнішніх стін.

Про це на Facebook-сторінці повідомліє Боярський гуманітарний штаб, передає NNS

Не стійте на прольоті та сядьте на сходи. Якщо це багатоповерховий будинок, то треба перебувати як мінімум на два поверхи нижче за дах. При наявності всього трьох поверхів обирайте середній.

Як правильно розставити пріоритети, коли обираєте захищений простір

Обирайте відповідно до вашої здатності дістатися до нього під час доступного вам часу в наступному порядку:

Бомбосховище

Метро

Внутрішній під’їзд без вікон

Внутрішнє приміщення, де мінімально зовнішніх стін, вікон та дверей

Не обирайте душ або туалет, і тримайтеся подалі від кераміки, фарфору та битого скла

Якщо ви на вулиці на забудованій території, то зайдіть до сховища, метро чи найближчої будівлі. Не залишайтеся у лобі. Коли ви на відкритому просторі, то лягайте на землю та закрийте голову руками. Найменш вразливе місце при попаданні ракети – якомога ближче до землі.

Що робити, якщо знаходишся в автомобілі

“Потрібно зупинитися на узбіччі, вийти з автомобіля та зайти до найближчого метро, будівлі чи сховища. Якщо ви не встигаєте дістатися до будівлі за наявний у вас час, потрібно залишити автомобіль і віддалитися від нього на безпечну відстань (не залишатися на узбіччі, переступити через бар’єрну огорожу), лягти на землю і закрити голову руками. Тільки якщо немає можливості вийти з автомобіля, слід зупинитися на узбіччі і пригнутись нижче рівня скла. Важливо відзначити – автомобіль не захищає від уламків ракет та снарядів”

Якщо під час тривоги люди перебувають у міському автобусі, то його водій повинен зупинитися на узбіччі та відчинити двері для пасажирів. У ситуації, коли вони не можуть дістатися до будівлі за наявний час, їм треба пригнутися нижче рівня вікон і прикрити голову руками.

Якщо ж ви у потягу, то теж пригніться нижче рівня вікон і закрийте руками голову. Під час перебування у легкій споруді та при відсутності змоги перейти до захищеного простору, варто вийти на вулицю, лягти на землю і закрити голову руками.

Не рекомендовано збиратися групою людей у місці падіння або перехоплення ракети, бо скупчення несе небезпеку через ризик ураження уламками перехоплених ракет або повторного залпу. Якщо ви помітили на землі ракету, то повідомте про це служби безпеки і не підпускайте на це місце допитливих.

“Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню, або зміна позицій. Будьте обережними! Бережіть себе!”

Слабкий або відсутній сигнал в укритті – що робити в такій ситуації