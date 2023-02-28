Як правильно зробити запас води на випадок відключення централізованого постачання

Українцям радять зробити запас води на випадок тривалого відключення централізованого постачання. Як це робити правильно

Попри стабілізацію ситуації з енергозабезпеченням, енергетики попереджають: відключення світла можуть повернутися. А на тлі можливих ракетно-дронових атак можливі й довготривалі блекаути, внаслідок чого українці можуть опинитися без централізованого водопостачання.

У такому разі перш за все слід пам’ятати: вживати воду з відкритих джерел не можна – її треба використовувати лише для технічних потреб.

Про це розповіли у МВС, повідомляє НСН

Там зазначили, що для пиття та приготування їжі воду можна отримати з:

із бюветів;

звичайних чи шахтних колодязів;

у відповідних пунктах розливу;

Як правильно зробити запас води

Як знезаражувати воду

Як пояснили у МВС, ефективним методом знезараження води є кип’ятіння. Там нагадали, що кип’ятити воду обов’язково потрібно для:

пиття;

приготування їжі.

Сам процес має займати 10 хвилин від початку кип’ятіння. Термін придатності для знезараженої води – 1 доба.

Скільки запасати води та як зберігати

В МВС рекомендують робити запас на 2-3 доби. Зберігати воду слід у закритих ємностях, на які рекомендується повісити відповідні бірки:

знезаражена для пиття;

для технічних потреб;

для господарських потреб.

Яку воду не можна пити

Водночас у КМДА розповіли, що після тривалої відсутності води спочатку треба спустити її, а вже потім використовувати. Особливу увагу слід звертати на прозорість та запах води.

Там зазначили: всі необхідні заходи щодо очищення води, що подається у водопровід, у столиці здійснюються. Однак “враховуючи її тривалу відсутність та стан мереж”, після тривалого відключення фахівці радять:

провести спуск;

набрати порцію в прозорий посуд та візуально оцінити її на забарвленість, наявність сторонніх домішок та стороннього запаху.

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