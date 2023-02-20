Як правильно заряджати мобільний телефон, щоб він довше служив

Час збереження заряду смартфону залежить від безлічі факторів. Як правильно заряджати мобільний телефон, щоб він служив довше

Про це повідомляє НСН з посиланням на makeuseof.

Як правильно заряджати мобільний телефон – прості, але ефективні правила

1. Робити це потрібно лише за допомогою оригінальних кабелю та блоку живлення.

2. Не можна залишати смартфон, що заряджається, на сонці та біля джерел тепла (обігрівачів і батарей).

3. Під час зарядки не можна накривати пристрій.

4. Краще під час зарядки знімати з девайса щільні чохли.

5. Краще не використовувати смартфон, коли він підключений до зарядного пристрою.

6. Не можна заряджати девайс на морозі – це може призвести до металізації літію, короткого замикання і руйнування оболонки батареї.

7. Намагайтеся не розряджати телефон “в нуль”. Літійні батареї мають обмежену кількість циклів повної зарядки, і якщо постійно витрачати повністю заряд, то термін експлуатації акумулятора значно скоротиться. Щоб максимально подовжити термін служби батареї, краще підтримувати рівень енергії між 20 та 80%.

А ще, як пропонує видання, можна використовувати простий лайфхак, що сприяє тому, аби телефон довше залишався зарядженим. Суть полягає в тому, щоб вимкнути лише одну функцію. Йдеться про служби визначення місцеположення.

“Один із найефективніших способів заощадити заряд батареї телефону – вимкнути функцію визначення місцеположення. Крім того, вам також слід відкликати дозвіл на визначення розташування для додатків, яким воно не потрібне постійно. Таким чином, ви блокуєте ці програми від використання служби у фоновому режимі, заощаджуючи ще більше часу автономної роботи”, – зазначають експерти.

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