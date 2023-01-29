Як правильно вмикати електропристрої, щоб не перевантажити мережу – правила безпеки

Українців закликають не квапитися вмикати електропристрої після відновлення електропостачання в будинку, оскільки це може перевантажити мережу і призвести до негативних наслідків

Як правильно вмикати електричні прилади після відновлення світла розповідає НСН

У Міністерстві реінтеграції застерігають українців від небажаних катастроф в результаті неправильного увімкнення пристроїв після відновлення електропостачання:

“Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла у будинку, але тепер вже не через стабілізаційне відключення, а через банальну аварію на підстанції”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Як правильно вмикати електропристрої після відновлення світла

Як поводитися з електричними приладами при перебоях зі світлом:

на час припинення електропостачання відʼєднайте від мережі всі енергоємні прилади та вимкніть світло в кімнатах;

коли світло з’явиться, не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади. Краще використовувати їх почергово;

використовуйте таймер на побутовій техніці і запрограмуйте його на включення у нічний час з 00:00 до 6:00;

вмикайте електродвигуни та помпові станції не одразу, а за 20-30 хв після появи світла. Зазвичай ці прилади дають надзвичайно високе навантаження на мережі під час запуску;

не використовуйте зовнішнє освітлення фасадів, ресторанів, торгових центрів. Саме це й спричиняє високе одночасне навантаження на мережі під час увімкнення.

Джерело

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