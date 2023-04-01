Як правильно утилізувати лампочки в залежності від їх виду – інструкція

Після використання лампочки найчастіше її просто викидають до загального смітника, що категорично не можна робити. Як правильно утилізувати лампочки
Що потрібно робити з різними видами лампочок, розповіли в Telegram-каналі YASNO, повідомляє НСН.
Як правильно утилізувати лампочки
Лампа розжарювання
Це найбільш поширений вид лампочки, який використовують українці. Лампи розжарювання є безпечними та нетоксичними, оскільки не містять таких речовин і пластика.
Їх можна відправляти в контейнер із загальним сміттям, проте не в бак для скла.
Світлодіодна лампа
Світлодіодні лампи є безпечними, проте варто знати, що в складі є пластик і метал. Їх можна самостійно розібрати, деталі відсортувати, і відправити у відповідні сміттєві баки або здати на переробку.
Енергоощадні або люмінесцентні лампи
Цей вид лампочок є небезпечним, адже до їхнього складу входить ртуть. Тому краще не займатися самостійною утилізацією, а здати у відповідні організації.
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