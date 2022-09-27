Як навчити дитину тримати ручку правильно – корисні поради

Навряд чи дитина, яка лише вчиться писати, може одразу зрозуміти, як тримати ручку правильно. Батьки купують спеціальні ручки для письма, щоб швидше привчити чадо до письма, але це не завжди спрацьовує

Як за допомогою копійчаного засобу навчити маля тримати ручку чи олівець зручно і правильно NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Для цього нам знадобиться:

ручка чи олівець,

резинка для волосся,

листочок для писання (малювання),

звісно ж – дитина.

Як користуватися лайфхаком

Одягніть на великий і вказівний палець дитини резинку для волосся.

Вставте в резинку олівець тупою стороною.

Перекрутіть і просуньте до грифеля.

Тепер дитина може писати, чи малювати, привчаючись правильно тримати олівець – двома пальцями, а не трьома, як часто роблять дітлахи, виробляючи неправильну звичку.

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