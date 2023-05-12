Фальсифікат масла у магазинах і на ринках України – як перевірити продукт

В Україні на полиці магазинів і ринків потрапляє фальсифікат масла. Його кількість становить від 20 до 80%. Як переревірити справжність продукту

Про велику кількість фальсифікату масла свідчать результати перевірок Держпродспоживслужби. Багато такої продукції потрапляє на полиці через недостатній контроль відповідних органів.

Про це розповідає НСН.

Як перевірити масло?

Перевірити масло в домашніх умовах майже нереально. Для цього потрібно зробити лабораторний аналіз. При цьому експерти називають кілька порад, які можуть допомогти розрізнити неякісний товар.

По-перше, слід звертати увагу на вартість масла. Якщо ціна складає менше 50 грн за 200 грамів, то можна стверджувати, що це підробка.

По-друге, молочний жир швидко твердне. Якщо масло м’яке, його не виходить розрізати ножем, або продукт неправильної форми, то однозначно можна стверджувати – це або фальсифікат, або він неправильно зберігався. І в першому, і в другому випадках купувати такі товари не треба.

Фальсифікат масла в України – як перевірити продукт

Також часто люди натрапляють на фальсифікат масла на ринках або ж у інтернеті, оскільки там воно доволі часто продається під маловідомими торговими марками. Варто пам’ятати, що масло, як і інші молокопродукти, не можна надсилати поштою, оскільки воно може зіпсуватися.

Як розповів професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП Олександр Савченко у коментарі OBOZREVATEL, головна та найчастіша фальсифікація масла – додавання рослинного жиру до продукту.

“Молочний жир корисний, у всіх аспектах він потрібен, але він дорогий, він дорожчий, ніж рослинний. А ось рослинний жир, зокрема найдешевший зараз – пальмовий, його зазвичай і додають у продукт. Тут є дві сторони. З одного – обман покупців, тому що продукт має коштувати дешевше, а з іншого – продукт стає неякісним”, – зазначив Савченко

Якщо викласти на тарілку неякісне масло (до якого додали пальмовий жир), то навіть за кімнатної температури воно почне розтікатися. І для того, щоб консистенцію зробити таку ж, як у вершковому маслі, застосовується спеціальна теплова обробка і зазвичай оброблюють цей жир за температури понад 220 °C. Через це утворюються речовини, які можуть завдати шкоди здоров’ю.

Слід зазначити, що особливо часто фальсифікати та неякісні продукти потрапляють на полиці магазинів та ринки напередодні свят. У такі періоди експерти радять бути вдвічі обачними та перевіряти обрану продукцію. Насамперед варто дивитися на маркування товару та його зовнішній вигляд.

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