Економія електроенергії та світломаскування – як убезпечити себе від ДТП у темний час доби

Режим економії електроенергії та світломаскування зробили вулиці майже неосвітленими, що створило додаткову небезпеку для учасників дорожнього руху у вечірній і нічний час. Як українцям убезпечити себе від ДТП у темний час доби

Через те, що ворог нищить нашу критичну інфраструктуру довелось вживати обмежувальні заходи, аби збалансувати енергетичну систему України. В Україні введено режим економії електроенергії.

В цих умовах водіям і пішоходам треба бути максимально обачними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути трагічних наслідків через нерозважливість. Про це написав голова Запорізької ОДА Олександр Старух, повідомляє NNS

“Не нехтуйте елементарними речами, які можуть призвести до непоправного. Поважайте один одного, допомагайте один одному на дорозі: пересувайтеся відповідно до встановлених правил, використовуйте за можливості світловідбивальні елементи, щоб бути помітними на дорозі. Це може врятувати вам життя. Бережіть себе та своїх близьких, не наражайтеся на небезпеку!” – закликав Олександр Старух.

Як світломаскування може врятувати дім і чому важливо вимикати світло