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До яких лікарів в Україні можна звертатися без направлення – список

Дата
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У МОЗ розповіли до яких лікарів можна звертатися без направлення – повний список

Українці можуть звертатися без направлення до лікарів первинної ланки (сімейних, терапевтів, педіатрів), а також до деяких медиків вторинної ланки.

Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров’я, передає NNS

До яких лікарів в Україні можна звертатися без направлення - список

Хто виписує направлення

В МОЗ зазначають, що саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, а також можуть призначити (якщо стан пацієнта цього вимагає):

  • додаткові обстеження,
  • процедури,
  • госпіталізацію тощо.

Ваш лікар сформує вам електронне направлення, але в умовах війни це може бути і паперова форма.

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До цих лікарів можна йти без направлення:

  • гінеколога, у тому числі дитячого,
  • психіатра,
  • нарколога,
  • стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),
  • фтизіатра,
  • лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Це важливо!

В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.

Про те, хто може виписувати направлення, який строк його дії та яку інформацію воно має містити, дивіться за посиланням.

Хто може звернутися до лікаря без декларації під час війни

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