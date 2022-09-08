До яких лікарів в Україні можна звертатися без направлення – список

У МОЗ розповіли до яких лікарів можна звертатися без направлення – повний список
Українці можуть звертатися без направлення до лікарів первинної ланки (сімейних, терапевтів, педіатрів), а також до деяких медиків вторинної ланки.
Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров’я, передає NNS
Хто виписує направлення
В МОЗ зазначають, що саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, а також можуть призначити (якщо стан пацієнта цього вимагає):
- додаткові обстеження,
- процедури,
- госпіталізацію тощо.
Ваш лікар сформує вам електронне направлення, але в умовах війни це може бути і паперова форма.
До цих лікарів можна йти без направлення:
- гінеколога, у тому числі дитячого,
- психіатра,
- нарколога,
- стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),
- фтизіатра,
- лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.
Це важливо!
В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.
Про те, хто може виписувати направлення, який строк його дії та яку інформацію воно має містити, дивіться за посиланням.
Хто може звернутися до лікаря без декларації під час війни