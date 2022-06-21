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Cкільки часу може зберігатись бензин і як краще це робити

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сколько времени можно хранить бензин в канистре

Через дефіцит палива та постійне збільшення цін українці намагаються купувати його про запас. Проте, бензин має свій термін придатності. Тому його не вдасться зберігати “роками”. Скільки часу може зберігатись бензин в каністрі та як його взагалі краще зберігати

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Почнемо з того, що в Україні, згідно з нормами, бензин повинен мати гарантійний термін зберігання не менше 6 місяців. Термін зберігання спеціальних бензинів, згідно з тими самими нормами, становить 5 років (це бензин для армії, ДСНС тощо). Щоправда, у відкритому продажу такого спеціального бензину немає.

Таким чином, бензин А-95 у каністрі через шість місяців має повне право втратити свої характеристики, знизити октанове число.

Cкільки часу може зберігатись бензин і як краще це робити

Що відбувається з бензином із часом?

У ньому починають накопичуватися смолисті речовини, які відкладаються на ємності та деталях паливної системи автомобіля. Згодом розпадаються і випадають осад деякі присадки, випаровуються фракції, додані в бензин для підвищення октанового числа. Врахуйте, що через спеку та контакт з повітрям це може відбуватися швидше.

Краще, звичайно, не їздити на простроченому бензині (якщо, звичайно, взагалі вдасться з таким паливом завести двигун). Інакше у автомобіля може з’явитися низка дуже серйозних проблем, насамперед, звичайно, з двигуном.

Як зберігати бензин?

Якщо ви хочете зробити запас бензину і зберігати його в гаражі, використовуйте каністри або 5-6 літрові пляшки з-під води (перед переливанням бензину переконайтеся, що в тарі немає вологи). Тара має бути герметично закрита.

Досвідчені водії знають, що бензин у каністрах найкраще зберігати в оглядовій ямі чи старому льоху. Перед закладкою палива на зберігання до нього іноді додають стабілізатор, що уповільнює старіння.

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