Чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовій печі – відповідь експерта

Десятиліттями експерти сперечалися щодо того, чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовій печі та чи не шкодять хвилі здоров’ю людини. Так що ж із поширених тверджень правда, а що – міф

Про це розповіла дієтолог Галина Сеник на своїй сторінці в Instagram, повідомляє НСН

Як впливає мікрохвильова на їжу

“Розігрівання у мікрохвильовій побудоване по принципу нагрівання молекул води. А мікрохвилі подібні до випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача. Тому є абсолютно безпечними для нашого життя та здоров’я”, – говорить експерт.

Також Сеник зазначає, що їжа, приготована у мікрохвильовій печі, дозволяє краще зберегти вітаміни групи В.

“Тому бережіть своє здоров‘я і не вірте міфам”, – радить дієтолог.

Чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовій печі?

Що показують дослідження

При правильному використанні причин турбуватися щодо випромінювання мікрохвильової печі, стверджують у Всесвітній організації охорони здоров’я. Втім залишається відкритим питання, наскільки втрачаються поживні речовини у продуктах після розігрівання.

Деякі дослідження показали, що овочі втрачають частину своєї поживної цінності в мікрохвильовій печі. Виявлено, що мікрохвильова піч видаляє у броколі 97% флавоноїдів – рослинних сполук, які мають протизапальну дію. Це на третину більше шкоди, ніж від кип’ятіння.

Хоча розігрівання у мікрохвильовій безпечне, втім загрозу може ставити пластмасовий посуд. Тому його краще не використовувати.

Правила використання мікрохвильової

У ВООЗ радять, як правильно користуватись мікрохвильовою.

“Конструкція мікрохвильових печей гарантує, що мікрохвилі містяться всередині печі та можуть бути присутні лише тоді, коли піч увімкнена, а дверцята закриті. Витік навколо та через скляні двері обмежується конструкцією до рівня, значно нижчого від рекомендованого міжнародними стандартами”, – заявляють в організації.

Проте мікрохвильовий витік все одно може виникнути навколо пошкоджених і забруднених мікрохвильових печей. Тому важливо підтримувати піч у хорошому стані.

“Користувачі повинні переконатися, що дверцята зачиняються належним чином і що захисні блокувальні пристрої, встановлені на дверцятах для запобігання випромінюванню мікрохвиль, коли вони відкриті, працюють правильно”, – наголошують експерти.

Також додають, що ущільнювачі дверцят повинні бути чистими, і не повинно бути видимих ознак їхнього пошкодження або зовнішнього корпусу духовки. У разі виявлення будь-яких несправностей або пошкодження частин печі не можна використовувати її, доки її не відремонтують.

Новини України:

Як правильно заряджати мобільний телефон, щоб він довше служив

Встановити додаток