Чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовій печі – відповідь експерта

Десятиліттями експерти сперечалися щодо того, чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовій печі та чи не шкодять хвилі здоров’ю людини. Так що ж із поширених тверджень правда, а що – міф
Про це розповіла дієтолог Галина Сеник на своїй сторінці в Instagram, повідомляє НСН
Як впливає мікрохвильова на їжу
“Розігрівання у мікрохвильовій побудоване по принципу нагрівання молекул води. А мікрохвилі подібні до випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача. Тому є абсолютно безпечними для нашого життя та здоров’я”, – говорить експерт.
Також Сеник зазначає, що їжа, приготована у мікрохвильовій печі, дозволяє краще зберегти вітаміни групи В.
“Тому бережіть своє здоров‘я і не вірте міфам”, – радить дієтолог.
Чи безпечно розігрівати їжу у мікрохвильовій печі?
Що показують дослідження
При правильному використанні причин турбуватися щодо випромінювання мікрохвильової печі, стверджують у Всесвітній організації охорони здоров’я. Втім залишається відкритим питання, наскільки втрачаються поживні речовини у продуктах після розігрівання.
Деякі дослідження показали, що овочі втрачають частину своєї поживної цінності в мікрохвильовій печі. Виявлено, що мікрохвильова піч видаляє у броколі 97% флавоноїдів – рослинних сполук, які мають протизапальну дію. Це на третину більше шкоди, ніж від кип’ятіння.
Хоча розігрівання у мікрохвильовій безпечне, втім загрозу може ставити пластмасовий посуд. Тому його краще не використовувати.
Правила використання мікрохвильової
У ВООЗ радять, як правильно користуватись мікрохвильовою.
“Конструкція мікрохвильових печей гарантує, що мікрохвилі містяться всередині печі та можуть бути присутні лише тоді, коли піч увімкнена, а дверцята закриті. Витік навколо та через скляні двері обмежується конструкцією до рівня, значно нижчого від рекомендованого міжнародними стандартами”, – заявляють в організації.
Проте мікрохвильовий витік все одно може виникнути навколо пошкоджених і забруднених мікрохвильових печей. Тому важливо підтримувати піч у хорошому стані.
“Користувачі повинні переконатися, що дверцята зачиняються належним чином і що захисні блокувальні пристрої, встановлені на дверцятах для запобігання випромінюванню мікрохвиль, коли вони відкриті, працюють правильно”, – наголошують експерти.
Також додають, що ущільнювачі дверцят повинні бути чистими, і не повинно бути видимих ознак їхнього пошкодження або зовнішнього корпусу духовки. У разі виявлення будь-яких несправностей або пошкодження частин печі не можна використовувати її, доки її не відремонтують.
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