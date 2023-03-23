Багато людей, як і раніше, переконані, що якщо залишати ключ у замку, особливо вночі, це стримає злодіїв, і вони не зможуть потрапити до квартири. Це зовсім не так

Чому залишати ключ у дверях небезпечно, розповідає НСН з посиланням на Sante Plus.

Чому ключ у дверях – не перешкода для грабіжників

Залишений ключ у замку значно збільшує ризик злому. Злодії можуть підчепити гачком ключ і без проблем пробратися в житло. Найкраще зберігати ключі у надійному місці (недоступному для злодіїв). Очевидно, що броньовані двері залишаються найбільш безпечним варіантом захисту від будь-якого можливого злому.

Чому залишати ключ у замку небезпечно

Чи можна відчинити двері, навіть якщо з іншого боку є ключ?

Це можливо, якщо ваші двері обладнані замком із фрикційним циліндром або замком із аварійною функцією. Обидва ці типи призначені для відмикання ключем, навіть якщо всередині з іншого боку дверей є ще один ключ.

Як витягнути ключ, що застряг у замку?

Ключі можуть притягувати частинки пилу та пуху, що випадають із кишень або сумки. Весь цей бруд може потрапити в замок. Згодом скупчення призводить до засмічення – через це ключ може застрягти в замковій свердловині.

Цю область необхідно змастити, щоб розблокувати ключ. Ви можете легко знайти типи мастил, що підходять для цієї проблеми, у будь-якому господарському магазині. Процедура проста: використовуйте насадку для розпилення безпосередньо у верхню частину замкової щілини. Потім обережно потрясіть ключ вгору та вниз, щоб звільнити його. Будьте обережні, переконайтеся, що ви не розгойдуєте його з боку в бік, інакше ви можете зламати ключ.

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