Чому не можна брати смартфон у ванну – пояснення експерта

Навіть захищений від води смартфон не можна брати у ванну. Використання у ванній може призвести до короткого замикання всередині гаджета та його поломки

Про це в бесіді з GSMinfo розповів власник мережі сервісних центрів Юрій Токар, передає NNS

«Сучасні моделі смартфонів захищені від вологи та пилу за стандартом IP68. Цей стандарт захищає пристрій від попадання води в більшості випадків, навіть від невеликих, короткочасних занурень. Беручи гаджет у ванну, де йдуть сильні перепади температури та конденсат, варто враховувати, що стандарти захисту пристрою не розраховані на подібну експлуатацію. Тим самим велика ймовірність утворення вологи всередині пристрою як конденсату, що неодмінно призведе до короткого замикання материнської плати, що не завжди є ремонтопридатним випадком», — попередив Токар.

Як уточнив експерт, через перепад температури конденсат може утворюватися як на внутрішніх компонентах, так і на зовнішніх, оскільки компоненти всередині смартфона знаходяться не у вакуумі.

За словами Токара, ситуацію також посилюють сліди експлуатації на пристрої. Це можуть бути сильні подряпини, тріщини чи сколи. Всі ці дефекти значно прискорюють попадання вологи всередину смартфона, що скоротить термін його роботи.

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