Чи є заспокійливі препарати небезпечними і чому?

Сьогодні, напевно кожний українець перебуває в стресі – хто через евакуацію, обстріли, втрату близьких людей. Через це починають приймати заспокійливі. Чим небезпечні заспокійливі препарати?

Стрес, депресії, безсоння змушують людей в умовах війни приводить до того, що багато українців починають самостійно назначати та приймати заспокійливі препарати. Чому приймання психотропних препаратів небезпечне NNS дізнався з повідомлення на сайті U-NEWS.

Приймання заспокійливих препаратів без контролю лікаря може привести до серйозних ускладнень.

По-перше, різні психотропні препарати можуть змінювати поведінку в протилежних напрямах, деякі можуть збуджувати, а інші заспокоювати нервову систему.

Препарати, що стимулюють центральну нервову систему, а це психостимулятори та ноотропи, протипоказані гіпертонікам, людям з психічними розладами, з істерією тощо.

Препарати, що гальмують центральну нервову систему, ці препарати та найчастіше приймають як заспокійливі, це нейролептики, антидепресанти, транквілізатори, снодійні, слід з обережністю вживати водіям. І найнебезпечніше те, що вони викликають залежність.

Як формується залежність від заспокійливих препаратів

Залежність формується таким чином. Позитивний ефект після приймання перших доз нейролептиків через деякий час закінчується і в попередній дозі вже не діє, що приводить до необхідності збільшення дози.

Інший негативний наслідок – коли людина раптово припиняє приймати препарат, що можна робити лише під наглядом та з дозволу лікаря. А коли хворому стає гірше після припинення приймання заспокійливого, він знову починає його беззастережно приймати. В результаті такого приймання страждають печінка, нирки, вся нервова система.

Потрібно пам’ятати, що як стимуляційні, так і заспокійливі препарати протипоказані вагітним і дітям до 3 років. Виняток щодо їх приймання може визначити лише лікар-спеціаліст.

Які заспокійливі засоби можна приймати вагітним та дітям під час війни