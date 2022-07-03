9 поширених кімнатних рослин, які небезпечні для котів

Домашні улюбленці дуже люблять погризти кімнатні рослини. Але є рослини, які небезпечні для котів, адже вони можуть спричинити отруєння у ваших годованців
Про 9 кімнатних рослин, небезпечних для котів NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Спатифілум, або “Жіноче щастя”
Це одна з найпоширеніших квітучих кімнатних рослин. Темн-зелене листя спатифілума, білі квіти та низькі вимоги до догляду роблять їх дуже популярним. Однак рослина містить оксалати кальцію, які є токсичними для котів.
Зазначимо, що вони небезпечні лише при проковтуванні та абсолютно безпечні при дотику.
Алое вера
Рослину вирощують ледь не в кожному домі. Алое вера характеризується товстими, схожими на соковиті листками з зубчастими краями, які ростуть вгору від основи, схожої на розетку.
Хоча алое може мати терапевтичні властивості для людей, воно токсичне для котів, якщо його проковтнути.
Монстера
Монстера – одна з наймодніших тропічних кімнатних рослин, яка широко представлена в домашньому декорі завдяки своєму приголомшливому тропічному листю. Монстери не потребують особливого догляду, що робить їх привабливим доповненням до будь-якої оселі.
На жаль, рослина містить нерозчинні оксалати кальцію, що робить їх дуже токсичними для котів.
Епіпремнум “Aureum”
Завдяки своїй невибагливості у догляді, епіпремнум є привабливою кімнатною рослиною як для любителів, так і для досвідчених власників рослин. Привабливе “драпірування” та легкість у догляді роблять його спокусливим доповненням до вашого дому.
Хоча епіпремнум абсолютно безпечний на дотик, він токсичний для котів, які вирішать його спробувати.
Крассула, Товстянка або “Грошове дерево”
“Грошове дерево” – це різновид сукулентів, який легко вирощувати, і вважається, що він приносять удачу та багатство своїм власникам. Вони характеризуються темно-зеленим м’ясистим листям і товстими дерев’яними стеблами. Існує кілька різних сортів товстянок.
На жаль, всі різновиди рослини дуже токсичні для кішок.
Сансевієрія, або “Тещин язик”
Сансевієрія добре відома як одна з найкращих рослин для умов слабкого освітлення та для покращення якості повітря, що робить її надзвичайно поширеною кімнатною рослиною.
Хоча рослина нетоксична для людей, вона токсична як для кішок, так і для собак, якщо його проковтнути.
Цикас, або Сагова пальма
Пальма додасть вашому дому нотку тропіків і може творити чудеса для якості повітря в приміщенні.
Однак ці рослини мають давній захисний механізм: вони дуже токсичні для наших пухнастих друзів через речовину циказин.
Хедера, або Плющ англійський
Завдяки своїй чудовій драпіровці англійський плющ популярний як кімнатна рослина, яку вирощують у підвісних кашпо.
Ця особливість може зробити його привабливою закускою для цікавих котячих, яка може бути надзвичайно небезпечною при проковтуванні.
Диффенбахія
Диффенбахія є популярною кімнатною рослиною завдяки своєму приголомшливому тропічному листю та низьким потребам у догляді.
На жаль, диффенбахія дуже токсична для кішок при проковтуванні.
Ознаки потенційного отруєння у кішки можуть включати:
- блювання
- діарею
- біль у животі
- подразнення ротової порожнини
- течуть слини
- проблеми з диханням
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