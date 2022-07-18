8 способів застосування фольги, крім приготування їжі

Мабуть, в кожного на кухні знайдеться рулон фольги, але способи її використання здебільшого закінчуються на приготуванні або збережені їжі. Насправді фольга може допомогти вам у багатьох аспектах життя. 8 способів застосування фольги

Про цікаві та корисні способи використання алюмінієвої фольги NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

1. Покращення сигналу WI-FI роутера

Напевно, у кожного вдома є такі місця, де швидкість інтернету значно нижча, ніж у кімнатах ближче до роутера. Аби щось завантажити чи перевірити пошту вам доводиться підходити ближче до сигналу, але завдяки шматочку фольги ви можете розв’язати проблему.

Вам знадобиться згорнути шматок фольги та покласти біля роутера у протилежному напрямку, від того де б ви хотіли покращити сигнал. Сигнали, що будуть відбиватися від фольги, направляться у корисному для вас напрямі та покращать швидкість інтернету.

2. Алюмінієва фольга у посудомийці

Ця порада буде корисна для тих власників посудомийок, які помічають брудні вилки, ложки, ножі та інший схожий посуд.

Кулька з фольги гарантує чистоту: завдяки хімічній реакції між фольгою та інгредієнтами у засобі для миття посуду, ваші прибори будуть виглядати як нові.

3. Захист ключів автомобіля

В наш час зловмисникам не займає великої складності отримати сигнал вашої сигналізації, та відімкнути автомобіль без вашого відома.

Аби убезпечити себе від такого “задоволення” спробуйте загорнути ключі у фольгу. Цю ідею легко реалізувати у вигляді підкладки для чохла або футляру від ключів.

4. Загострення ножиць

Якщо у вас затупились ножиці, завдяки фользі ви легко їх наточите. Для цього треба лише скласти шматок фольги так аби вийшло 8 шарів, потім кілька разів розрізати фольгу. В результаті ви помітите, що ножиці стали гострішими.

5. Прасуйте швидше

Коли зранку, ви поспішаєте на роботу і немає часу розважливо випрасувати речі, фольга може допомогти пришвидшити процес.

Для цього потрібно під поверхню гладильної дошки покласти в декілька шарів фольгу, та повернути верхню частину на місце. Завдяки такому рішенню речі будуть прасуватись ніби з обох сторін, отже часу витрачати будете менше.

6. Пересування меблів

Роблячи ремонт або просто оновлюючи вигляд домівки, скоріш за все, ви помітили, що при пересуванні меблів, на поверхні підлоги можуть утворюватися чудернацькі неприємні звуки. Окрім того, ви легко можете подряпати підлогу.

Знову фольга нас врятує! Візьміть кілька смужок фольги та покладіть під ніжки меблів, не буде звуків, підлога залишиться цілою, а вам буде легше пересувати меблі.

7. Стилус для сенсорного екрана

Якщо, вам потрібен стилус тут й зараз, а під рукою є фольга та олівець… Еврика! Це саме те про що, ви подумали, коли ви торкнетесь екрану фольгою, то побачите, як це зручно працює.

8. Очищення коштовностей

Ця порада трохи схожа на пораду з посудомийкою, але дещо відрізняється. Для цього способу треба:

устелити поверхню глибокої посудини шаром фольги

залити теплу воду

додати по дві столові ложки солі та соди

помістити коштовності у воду

Через годину можете перевіряти, ваші коштовності будуть виглядати в рази краще!

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