7 способів полегшення зубного болю підручними засобами

Мабуть, не знайдеться жодного щасливчика, який хоча б раз у житті не відчував зубного болю. При цьому не завжди є можливість відразу нанести візит стоматологу, однак і терпіти біль, що “виїдає мозок”, теж не варто. Народна медицина дає безліч способів полегшення зубного болю у домашніх умовах

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Топ-7 способів полегшення зубного болю

Полоскання солоною водою

Кажуть, ідеально для цього підходить морська вода, та оскільки море, як правило, виявляється ще рідше “під рукою”, ніж зубний лікар, то можна просто зробити соляний розчин (близько чайної ложки на склянку теплої води) і полоскати ним хворе місце. Сіль – природний антисептик. Такий розчин змиє бактерії з хворого зуба, що зменшить його запалення і зніме зубний біль.

Холодний компрес

Багато людей, які страждають на зубний біль, інстинктивно намагаються укутати хворий зуб, або ще гірше, прикласти до нього теплий компрес. Цього робити в жодному разі не можна. Під впливом тепла ще активніше розмножуються бактерії в навколишніх тканинах, і зона ураження розростається з кожною годиною. Тому до хворого місця слід прикладати холодний компрес (багатошарову тканину, змочену в холодній воді або лід). Однак із льодом не перестарайтеся, щоб не застудити лицевий нерв.

Часник

Зубок часнику слід подрібнити і прикласти до хворого місця. Цей спосіб дуже ефективний, проте часник може викликати опіки. Тому перетримувати його також не варто.

Гвоздика

Дуже ефективно діє при зубному болю гвоздичне масло. Речовина евгенол, яка в ньому міститься, є природним анестетиком, здатним позбавити від нападу болю. Воно заспокоює нервові закінчення. Гвоздичним маслом потрібно просочити ватний тампон і прикласти його до хворого місця. Процедуру можна через якийсь час повторити.

Пакетик із м’ятою

Тут підійде звичайний пакетик з м’ятним чаєм. Причому можна брати навіть використаний. Тільки потрібно дати йому охолонути. Можна навіть кілька хвилин перед застосуванням потримати його в морозилці, а потім прикласти до хворого зуба. Цілющий ефект не забариться позначитися.

Екстракт ванілі

Звичайна ваніль, яку ми використовуємо у випічці, допоможе в приборканні зубного болю. В екстракті ванілі міститься невелика кількість алкоголю і антиоксиданти. Це знімає запалення і притуплює біль.

Паростки пшениці

Сік із паростків пшениці можна використовувати як рідину для полоскання ротової порожнини. Цей сік містить велику концентрацію хлорофілу, який знищує шкідливі бактерії, що викликають запалення зубів і ясен.

Знаючи, як позбавити себе від зубного болю, ви вже не будете вночі “бігати по стелі” в очікуванні ранку. Однак вранці усе ж ідіть до лікаря, щоби не залишитися без зубів. Адже здорові зуби – це запорука здоров’я усього організму, і, до того ж, красива посмішка всім до лиця.

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