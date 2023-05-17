Нутриціолог розповіла про 5 вітамінів, дефіцит яких може призвести до серйозних порушень роботи організму

Раціон з недостатнім вмістом вітамінів і мінералів може бути причиною виникнення деяких хвороб. До того ж деякі симптоми повідомляють організм про дефіцит.

Про це повідомила нутриціолог Анастасія Козир в Instagram, розповідає НСН.

Що варто знати

За її словами, дефіцит 5 вітамінів може призвести до серйозних порушень роботи організму:

Магній – неврологічні порушення, порушення травлення і ферментативна дисфункція, судоми і спазми, слабкість та порушення сну;

Йод – порушення роботи щитоподібної залози, гормональні порушення, затримка розвитку мозку, порушення роботи імунітету, депресії;

Ретинол (вітамін А) – порушення зору та імунітету, гормональні збої;

Вітамін В12 – виникнення гастриту, порушення серцево-судинної системи, поява пухлин;

Вітамін D – гормональні порушення, захворювання молочної залози, захворювання щитоподібної залози.

5 вітамінів, дефіцит яких може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям

Ознаки дефіциту вітамінів

Виразки в роті

Виразки в роті можуть частково бути пов’язані з недостатнім споживанням певних вітамінів або мінералів.

Наприклад, виразки в роті часто виникають через дефіцит заліза або вітамінів групи B.

Поганий зір

Низьке споживання вітаміну А часто пов’язано із захворюванням, відомим як куряча сліпота, при якому у людей знижується здатність бачити при слабкому освітленні або темряві.

Це тому, що вітамін А необхідний для вироблення родопсину, пігменту в сітківці очей, який допомагає вам бачити вночі.

Ламке волосся і нігті

Безліч чинників можуть викликати ламкість волосся і нігтів. Одна з них – брак біотину. Біотин, також відомий як вітамін B7, допомагає організму перетворювати їжу в енергію.

Дефіцит трапляється рідко, але коли він виникає, ламкість, стоншення або розшарування волосся і нігтів є одними з найбільш помітних симптомів.

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