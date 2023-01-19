5 способів обігріти житло та довго утримувати тепло

Через часті відключення електроенергії у помешканні швидко відчувається холод. Проте є способи обігріти житло і утримати тепло вдома якомога довше

НСН розповідає про 5 способів швидко обігріти житло

1. Використовуйте денне світло

Протягом зими в Україні часто бувають сонячні дні, тому потрібно використовувати це на свою користь. Переконайтеся, що всі штори та жалюзі повністю відкриті, щоб світло, яке випромінює сонце, могло допомогти нагріти різні кімнати в будинку.

Потім, коли сонце зайде, закрийте штори та жалюзі, щоб зберегти тепло. Близько 18% загального тепла в будинку втрачається через вікна, а штори можуть зменшити втрати тепла до 41% на одному скляному вікні.

Як обігріти житло при відключеннях електроенергії

2. Стратегічно розташуйте меблі

Переконайтеся, що перед вашим опалювальним пристроєм немає перешкод у вигляді меблів. Інакше тоді все тепло буде обігрівати деревину, а не приміщення. З тієї ж причини не закривайте радіатор шторою або іншою тканиною. Це також прості правила безпеки.

Залишайте ваш котел чи інший опалювальний пристрій максимально відкритим, щоб тепло з нього залишалося в кімнаті.

3. Максимально використовуйте пару з душу

Після гарячого душу або ванни завжди утворюється пара, яка виділяє тепло. Перед тим, як приймати душ, залиште двері у ванну відчиненими, щоб частина пари зігрівала навколишні частини дому.

Однак також важливо переконатися, що ваш будинок має вентиляцію у ванній кімнаті. В іншому випадку вологість може призвести до появи вогкості та цвілі. Щоб цього уникнути регулярно провітрюйте приміщення.

4. Не допускайте протягів

Будь-які місця, які піддаються протягам, можуть принести холодне повітря та випустити тепле. Пам’ятаючи про це, переконайтесь, що всі двері закриті. Так можна довше зберегти тепло в домі.

Зараз існують спеціальні пристрої, які допомагають уникнути небажаних протягів. Тоді вам навіть не доведеться це контролювати.

5. Покладіть килим

Неутеплені дошки для підлоги можуть спричинити до 10 відсотків втрат тепла у вашому домі. Проте запобігти цьому можна одним простим рухом – постелити килим.

Покриваючи дошки підлоги килимом, ви допомагаєте зберегти більше тепла та сприяєте прогріванню підлоги. Це надзвичайно економний спосіб зберегти тепло у вашому домі.

Джерело

Чому не можна обігрівати оселю цеглою на газовій плиті