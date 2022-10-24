5 простих способів попрасувати одяг, якщо немає світла

Віялові відключення електроенергії торкнулися вже практично всіх українців. Також громадян просять знизити споживання світла в пікові ранкові та вечірні години. Людям доводиться пристосовуватися до нової реальності. Як легко попрасувати одяг без праски

Про способи прасування одягу за відсутності світла NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. Гарячий душ

Якщо в будинку немає світла, але є гаряча вода, тоді вирівняти пом’ятий одяг можна досить легко. Вам потрібно повісити потрібну річ у ванній кімнаті і включити гарячу воду на кілька хвилин. Пара, що утворюється, легко розгладить одяг. Особливо цей спосіб дієвий для речей із легких натуральних матеріалів.

2. Оцет

Столовий оцет потрібно змішати з водою у пропорціях 3:1. Потім налийте розчин у розпилювач і побризкайте одяг. В ідеалі, щоб річ висохла на свіжому повітрі, тоді складочки зникнуть.

3. Вологий рушник

Вирівняти трикотажні речі допоможе вологий рушник. Розкладіть одяг на рівній поверхні, накрийте вологим і добре віджатим рушником, притисніть, намагаючись розгладити пом’яті місця. Не бійтеся натискати на річ. Для цього можна спробувати використовувати качалку для тіста або пляшку з водою.

4. Каструля

Якщо речі сильно пом’яті, тоді попередні способи ситуацію не врятують. Значить потрібно зробити імпровізовану праску. У металічній каструлі закип’ятіть воду, злийте її, і використовуйте дно каструлі як праску.

5. Спрей

В інтернеті можна придбати спеціальний спрей для розгладження складок. Це корисна річ, особливо за умов частих відключень електроенергії. Розпорошіть спрей на відстані 25 см від речі і дайте їй висохнути.

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