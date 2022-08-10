5 продуктів, які не можна зберігати у холодильнику

Незамінний у кожному будинку холодильник продовжує термін придатності продуктів. Від цього багато господинь відправляють в холод багато овочів і фруктів, які категорично не можна піддавати впливу низьких температур. Дієтологи розповіли, які продукти не можна зберігати у холодильнику

Яких помилок припускаються господині при зберіганні продуктів у холодильнику на сайті TODAY.UA.

П’ять продуктів, які не можна зберігати у холодильнику

1. Цибуля

Для тривалого зберігання цибулі потрібна хороша циркуляція повітря (чого в холодильнику, звичайно ж, немає). Найкраще покласти цибулю в сітку, мішковину чи дерев’яну скриньку та зберігати під столом на кухні. У холодильнику він стане м’яким і швидко запліснявіє.

А ось очищену цибулю потрібно зберігати в холодильнику, обернувши в пакет або поклавши в контейнер, щоб вона не обвітрилася.

2. Шоколад

Покласти шоколадку в холодильник можна тільки якщо в кімнаті дуже жарко, і вона плавиться. В іншому випадку, найкраще місце для шоколаду – закритий сухий ящик.

3. Мед

У холодильнику мед дуже швидко зацукриться і перетвориться на камінь. Враховуючи, що це натурпродукт, зберігати його можна за кімнатної температури. Головна умова – щільно закрита кришка та темна шафка, куди не потрапляють прямі сонячні промені.

4. Оцет

Оцет містить кислотні речовини, які чудово зберігаються при кімнатній температурі. Якщо продукт має такі добавки як зелень, часник або цибулю, то зверніть увагу на упаковку, де виробник дає рекомендації при якій температурі зберігати продукт.

5. Банани

Низька температура дійсно уповільнює процес дозрівання бананів, але за кімнатної температури фрукти зберігають максимум поживних речовин. Не зберігайте банани під прямими сонячними променями. Можна також обернути харчової плівкою хвостики, щоби продовжити термін придатності екзотичних фруктів.

Також дієтологи не рекомендують зберігати в холодильнику зелень, приправи, горіхи, сухофрукти, авокадо, арахісове масло та персики.

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