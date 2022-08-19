5 порад від Viber, як захистити своє листування в месенджері під час війни

Користувачі месенджерів на смартфоні під час війни почали більше думати про свою безпеку, адже не раз конфеденційна інформація става загальнодоступною. В компанії Rakuten Viber поділилися порадами, які допоможуть українцям захистити приватність та убезпечити своє листування в месенджері. Достатньо виконати п’ять простих кроків

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. Захистіть важливі чати PIN-кодом

Будь-який чат у Viber можна приховати зі списку та захистити PIN-кодом. Таким чином, навіть якщо смартфон потрапить у посторонні руки і буде розблокований, ці чати не будуть виявлені та прочитані. Їх можна буде знайти лише за встановленим PIN-кодом.

Щоб встановити PIN-код на iOS, натисніть на назву чату зверху екрану → “Сховати цей контакт” → Задати PIN-код. На Android-смартфоні потрібно увімкнути “Увійти у чат” → “Налаштування (символ у вигляді трьох крапок зверху справа) → “Інформація про чат” → “Сховати цей контакт” → Задати PIN-код.

2. Користуйтесь повідомленнями, що зникають

Надійний спосіб не зберігати у чаті на смартфоні важливу інформацію – писати повідомлення, що зникають. Встановлений таймер автоматично знищує листування через обраний проміжок часу. У такому випадку треті особи не зможуть прочитати важливі повідомлення, навіть якщо телефон фізично потрапляє до їхніх рук.

Зробити скріншот зникаючого повідомлення у Viber на Android теж не можна. А на iOS, при спробі зробити знімок екрана або переслати повідомлення, відправник отримає сповіщення.

3. Налаштовуйте статус “В мережі” та “Переглянуто”

Якщо ви з якихось причин не хочете, щоби інші бачили час вашого перебування “в мережі”, цю інформацію можна приховати. Це стосується і статусу “Переглянуто” для повідомлень. У Налаштуваннях зайдіть у “Параметри” → “Конфіденційність” → параметри “Переглянуто” та “В мережі” та змініть прапорець з їх активації.

4. Обмежте додавання у групи

Користувачі Viber можуть самостійно обирати, хто може додавати їх до групових чатів у налаштуваннях конфіденційності. Можна налаштувати так, щоб лише контакти із вашого списку змогли надсилати запрошення до груп. Для цього зайдіть у “Параметри” → “Конфіденційність” → “Налаштування додавання в групи”.

5. Встановіть двоетапну перевірку

Захистіть свій обліковий запис та особисту інформацію у Viber за допомогою електронної пошти та PIN-коду. Увімкнення цієї опції гарантує, що лише ви зможете створити обліковий запис Viber зі своїм номером телефону. Зробити це можна, зайшовши у “Параметри” → “Конфіденційність” → “Двоетапна перевірка”.

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