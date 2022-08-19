83
Корисне
Тег:
83

5 порад від Viber, як захистити своє листування в месенджері під час війни

Дата
kak vosstanovit soobscheniya viber na iphone

Користувачі месенджерів на смартфоні під час війни почали більше думати про свою безпеку, адже не раз конфеденційна інформація става загальнодоступною. В компанії Rakuten Viber поділилися порадами, які допоможуть українцям захистити приватність та убезпечити своє листування в месенджері. Достатньо виконати п’ять простих кроків

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. Захистіть важливі чати PIN-кодом

Будь-який чат у Viber можна приховати зі списку та захистити PIN-кодом. Таким чином, навіть якщо смартфон потрапить у посторонні руки і буде розблокований, ці чати не будуть виявлені та прочитані. Їх можна буде знайти лише за встановленим PIN-кодом.

Щоб встановити PIN-код на iOS, натисніть на назву чату зверху екрану → “Сховати цей контакт” → Задати PIN-код. На Android-смартфоні потрібно увімкнути “Увійти у чат” → “Налаштування (символ у вигляді трьох крапок зверху справа)  → “Інформація про чат” → “Сховати цей контакт” → Задати PIN-код.

2. Користуйтесь повідомленнями, що зникають

Надійний спосіб не зберігати у чаті на смартфоні важливу інформацію – писати  повідомлення, що зникають. Встановлений таймер автоматично знищує листування через обраний проміжок часу. У такому випадку треті особи не зможуть прочитати важливі повідомлення, навіть якщо телефон фізично потрапляє до їхніх рук.

Зробити скріншот зникаючого повідомлення у Viber на Android теж не можна. А на iOS, при спробі зробити знімок екрана або переслати повідомлення, відправник отримає сповіщення.

5 порад від Viber, як захистити своє листування в месенджері під час

3. Налаштовуйте статус “В мережі” та “Переглянуто”

Якщо ви з якихось причин не хочете, щоби інші бачили час вашого перебування “в мережі”, цю інформацію можна приховати. Це стосується і статусу “Переглянуто” для повідомлень. У Налаштуваннях зайдіть у “Параметри” → “Конфіденційність” → параметри “Переглянуто” та “В мережі” та змініть прапорець з їх активації.

4. Обмежте додавання у групи

Користувачі Viber можуть самостійно обирати, хто може додавати їх до групових чатів у налаштуваннях конфіденційності. Можна налаштувати так, щоб лише контакти із вашого списку змогли надсилати запрошення до груп. Для цього зайдіть у “Параметри” → “Конфіденційність” → “Налаштування додавання в групи”.

5. Встановіть двоетапну перевірку

Захистіть свій обліковий запис та особисту інформацію у Viber за допомогою електронної пошти та PIN-коду. Увімкнення цієї опції гарантує, що лише ви зможете створити обліковий запис Viber зі своїм номером телефону. Зробити це можна, зайшовши у “Параметри” → “Конфіденційність” → “Двоетапна перевірка”.

Як приховати свою дату народження у месенджері Viber?

To Top