5 непотрібних кулінарних звичок, які ускладнюють процес приготування їжі і псують її

Маринувати м’ясо добу, варити їжу під закритою кришкою, швидко мити овочі – це ще не всі дивні кухонні звички, яких дотримується кожен з нас, вважаючи їх правильними. 5 непортібних кулінарних звичок, які псують їжу і ускладнюють приготування

Існують деякі абсолютно безглузді кулінарні звички, які лише ускладнюють процес приготування їжі та навіть її псують. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті FOOD.OBOZ.

Список шкідливих кухонних звичок, які ми перейняли у батьків.

1. Швидко мити овочі, зелень, ягоди та фрукти

Якщо ви хочете їсти справді безпечні продукти, а саме покупні овочі, ягоди та фрукти, мити їх 1 хвилину під проточною водою – мало. Обов’язково потрібно замочувати їх у холодній воді щонайменше 20 хвилин, щоб позбутися нітратів, а після вже їсти.

2. Варити компоти

Фрукти і ягоди, які потрапляють в компот, втрачають абсолютно всі свої корисні властивості під впливом високих температур, тому компот – не корисний напій. Найкраще їсти фрукти та ягоди у сирому вигляді.

3. Розморожувати м’ясо не в холодильнику

М’ясо – продукт, який повинен бути правильно розморожений, якщо воно заморожене, тобто – у холодильнику на нижній полиці, а не в раковині або куди гірше – у окропі. Так м’ясо втрачає свої корисні властивості і при неправильному розморожуванні порушується його структура.

4. Запікати рибу з лимоном

Кулінари радять класти лимон не всередину риби, а подавати лимон вже з приготовленою рибою, щоб він не давав їй гіркого смаку.

5. Маринувати м’ясо цілодобово

Щоб м’ясо для шашлику було м’яким, соковитим та смачним його не обов’язково маринувати добу. Кулінари радять також уникати при приготуванні маринаду майонезу, оцту та багато спецій. Маринувати м’ясо в залежності від виду можна навіть 30 хвилин.

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