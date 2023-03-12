В Україні розробили 5 мобільних застосунків, які будуть корисними під час війни. Вони попереджають про небезпеку та допоможуть виявити російські товари

Про це повідомляє НСН з посиланням на Military Media Center.

Топ-5 корисних додатків для українців

Dobre

Цей мобільний застосунок допоможе дізнатися інформацію про рідних з тимчасово окупованих або небезпечних територій України. Користувач створює базу контактів і передає їй свій статус.

“Зелений” контакт свідчить про безпеку для близької людини, “червоний” навпаки. Додаток можна встановити на Android та iOS.

5 мобільних застосунків, які будуть корисними під час війни

MineFree

Застосунок дозволяє уникати мін і попереджає про наближення до замінованих територій і небезпечних зон. У ньому також можна повідомити про виявлення підозрілих предметів.

Застосунок доступний на Android та iOS.

Zrada

Мобільний додаток допомагає виявляти нечесних виробників, які досі працюють у Росії. Для цього потрібно відсканувати штрих-код товару, а застосунок покаже інформацію про виробника та зв’язки компанії з РФ.

Встановити додаток можна на Android та iOS.

“Є?”

У цьому застосунку сусіди повідомлять про наявність світла в будинку. Щоб отримати інформацію потрібно підписатися на потрібні адреси. Наразі додаток доступний лише для користувачів iOS.

SpyBuster

Корисний застосунок, який поєднує дві функції. Сканує телефон та шукає встановлені програми, які мають зв’язки з Росією та Білоруссю.

Також додаток відстежує, чи надсилають програми та сайти особисті дані на ворожі сервери. Поки застосунок доступний лише на iOS.

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