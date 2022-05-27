5 інгредієнтів для порошку, щоб речі не втрачали форму і колір під час прання

Прати занадто часто речі в пральній машинці не рекомендується, тому що вони втрачають форму і колір. Але якщо це потрібно? Існує кілька способів. 5 простих інгредієнтів допоможуть захистити ваш одяг під час прання
Якщо не використовувати спеціальні засоби для білих, чорних та кольорових речей, то у звичайнісінький порошок при пранні можна додавати секретні інгредієнти, які захистять одяг. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
1. Оцет
Щоб речі довше виглядали як нові, достатньо додати в барабан оцет. Завдяки цьому доступному продукту одяг довше збереже свої форму і колір.
2. Синька
Для блакитних речей чудовим доповненням до порошку стане слабкий розчин синьки з водою, який також наливається безпосередньо в барабан машинки.
3. Чайна заварка
Чайну заварку додайте в машинку, коли прете одяг коричневого кольору, тоді вона довше збереже свій насичений шоколадний відтінок.
4. Сода
Для надання червоному одягу насиченого та дорогого відтінку достатньо при полосканні додати в машинку соду.
5. Спирт
Пару ложок спирту, доданих безпосередньо у відсік із порошком, допоможе зберегти рожеві речі.
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