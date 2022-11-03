4 основні причини швидкої розрядки акумулятора на смартфоні

Часто буває, що мобільними телефонами не користуються, а заряд батареї швидко знижується до нуля. Це повинно насторожувати. Є 4 основні причини швидкої розрядки акумулятора

Смартфони у більшості користувачів розряджаються дуже швидко, оскільки вони практично не випускають гаджети із рук. Але часто буває, що смартфон швидно розряджається навіть тоді, коли ним мало користуються.

Про причини швидкох розрядки батареї смартфона NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Смартфон може швидко розряджатися за критичних температур повітря. Йому не сподобається ні 30-градусна спека, ні 5-градусний мороз. Тому не можна залишати телефон на розпеченому пляжі або під сонячним промінням на підвіконні, а також не виставляти його надовго на вулиці в зимовий період.

Акумулятор може перегрівати бездротові зарядки. Фахівці в галузі технологій радять не надто часто користуватися такими пристроями. Краще вибирати класичний варіант.

Смартфон погано заряджається від неоригінальних зарядок. При цьому вони можуть не поповнювати втрачених запас енергії на батареї. Бажано використовувати “рідний” зарядний пристрій.

Багато власників смартфонів заряджають їх до 100%, вважаючи це оптимальним варіантом. Однак краще, якщо акумулятор триматиме заряд на рівні 30-80%.

Якщо смартфон взагалі не заряджається, в ньому може бути пошкоджений кабель, тому електроенергія не надходить. Не можна виключити і поломку блоку чи гнізда живлення. Так часто буває, якщо використовувати підключений до мережі телефон.

Якщо ресурс батареї вичерпано – її доведеться замінити. Також не виключено, що проблема у збої програмного забезпечення смартфону.

Чому мобільні телефони не можна заряджати вночі