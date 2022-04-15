5 методів діяльності шахраїв під час війни – як себе захистити

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України поділилися інформацією про 5 методів діяльності шахраїв під час війни

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

Оголошення про оренду житла

Переселенці отримують від шахраїв пропозицію щодо оренди житла чи перевезення до безпечного місця. Зловмисники просять внести передоплату, а коли отримують гроші, то зникають.

«Намагайтеся перевірити таких „надавачів послуг“ кількома способами. Якщо у місті, де ви плануєте виняйти житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями. Крім того, спробуйте „забронювати“ квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є „бронь“, велика ймовірність, що це шахраї», — радять в НБУ.

Допомога в евакуації

Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов’язань не виконують і просто зникають.

«Купуйте квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягайте на передплаті готівкою в момент відправлення, не перераховуйте їм кошти авансом», — каже регулятор.

Збір грошей

У мережі з’являються фейкові оголошення про збір коштів або цілі сайти, схожі на справжні благодійні фонди, які нібито дозволять переказати гроші на підтримку ЗСУ. Окрім цього, правопорушники зламують акаунти у соцмережах і від імені власників збирають кошти нібито для потреб українців.

Продаж військової амуніції

У мережі з’являються фейкові оголошення щодо продажу бронежилетів та товарів для військових. Після передоплати шахрай зникає.

SMS-розсилки про грошову допомогу

Зловмисники надсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу з наступним текстом: “Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…” з посиланням, за яким ні в якому разі не можна переходити.