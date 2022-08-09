4 корисні функції мікрохвильової печі, про які мало хто знає

Мікрохвильова піч увійшла в наше сучасне життя. Сьогодні нею користуються на будь-якій кухні, навіть професійній. Однак мало хто знає, що, крім розігріву їжі, є 4 корисні функції мікрохвильової печі, які полегшать приготування їжі

Завдяки мікрохвильовій печі, багато господинь значно спрощують кухонні клопоти. Крім розігріву їжі, у мікрохвильовій печі можна розморожувати продукти, готувати страви та робити інші процеси. Дізнавшись ці секретні функції, ви точно захочете повторити їх у себе вдома.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

1. Пінка для капучино

Щоб приготувати пишну пінку для кави, вам не знадобиться кавоварка. Достатньо налити в кухоль молоко, прикрити його кришкою і добре збовтати. Далі поставте кухоль з молоком у мікрохвильову піч на 15-25 секунд. Дістаньте, зніміть кришку і знову грійте молоко протягом 20-30 секунд.

2. Очищення часнику

Щоб довго і вперто не чистити кожну голівку часнику, можна також скористатися мікрохвильовою піччю. Для цього прогрійте його в мікрохвильовій печі протягом 15 секунд. Лушпиння відстане від зубчиків, після чого вам залишиться легким рухом руки зняти його.

3. Зняття шкірки з овочів та фруктів

Щоб не витрачати багато часу на очищення овочів та фруктів від шкірки, скористайтеся мікрохвильовою піччю. Для цього зробіть легкий хрестовий надріз зверху потрібного фрукта або овоча і поставте його на 2 хвилини в мікрохвильову піч. Після цього, шкірку можна буде швидко та безпроблемно зняти.

4. Приготування бобових

Щоб не витрачати багато часу на замочування сочевиці, квасолі та інших бобових, можете скористатися такою таємною властивістю мікрохвильової печі. Помістіть одну чашку сушених бобових у миску та залийте їх водою так, щоб вона повністю покривала всі боби. Додайте 0,5 чайної ложки соди і поставте в мікрохвильову піч на високу потужність на 10 хвилин. Після цього квасоля або сочевиця відразу будуть готові до вживання.

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