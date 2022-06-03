3 способи зберегти м’ясо без холодильника влітку

Важливо, щоб м’ясо було максимально свіже, щоб уникнути отруєнь. Господині часто зберігають його у морозильній камері. Однак не завжди є така можливість. Кулінарні експерти розповіли як зберегти м’ясо без холодильника влітку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пам’ятайте, що м’ясо перед зберіганням потрібно промити проточною водою. Потім його необхідно очистити від бактерій. У цьому допоможе розчин із солі та куркуми, куди слід відправити продукт.

Знову промийте м’ясо, після чого просушіть його паперовим рушником. Тепер воно близько тижня буде зберігатися у холодильнику при температурі в 2-6 градусів. Якщо ж доступу до нього немає, спробуйте зберегти його наступними способами.

1. У сольовому розчині

Розчиніть склянку солі в ємності з водою і намочіть у ньому бавовняний рушник. Оберніть шматок м’яса папером, а потім – цим рушником. Сіль перешкоджатиме розмноженню мікробів і продукт довше зберігатиметься свіжим.

2. В оцті чи лимонному соку

Щоб продовжити термін придатності м’яса, натріть його розрізаним лимоном або добре вимочіть в оцті. Помістіть продукт у скляний посуд – закривати не потрібно.

3. У кропиві

Візьміть листя кропиви і загорніть у них шматок м’яса. Відправте його в скляну або емальовану ємність, яку необхідно обернути вологою тканиною.

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