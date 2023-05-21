Соняшникова олія є однією з найпопулярніших рослинних олій, на якій смажать страви. Однак не всі страви можна смажити на соняшниковій олії

Не всі знають про те, що соняшникову олію при всій своїй доступності не завжди можна використовувати в кулінарії. Справа в тому, що вона має високу точку кипіння, і в поєднанні з деякими продуктами за високих температур стає небезпечною для здоров’я.

Які три продукти небажано смажити на олії, а краще використовувати інші види рослинних олій розповідає НСН з посиланням на Главред

Оливки

Оливки часто використовуються у консервованому вигляді, але при приготуванні деяких соусів та страв їх можуть підсмажувати на сковороді. Врахуйте, що смаження оливок на олії може призвести до небажаних змін їх смаку та текстури. Соняшникова олія має більш високу температуру окислення, і в поєднанні з оливками смак останніх псується.

3 продукти, які категорично не можна смажити на соняшниковій олії

Риба

Риба є джерелом цінних поживних речовин, таких як Омега-3 жирні кислоти. Однак, при смаженні риби на соняшниковій олії, висока температура олії може призвести до утворення шкідливих сполук. Якщо ви хочете посмажити рибу, то використовуйте для цього оливкову олію або вершкове масло. Тим самим ви збережете в рибі корисні речовини. Найкраще запікати рибу в духовці без олії, тоді вона пустить свій власний сік і страва вийде кориснішою.

Морепродукти

Креветки, мідії, восьминоги або кальмари краще не смажити на олії. Морепродукти мають ніжну білкову структуру та тонкий смак. Соняшникова олія при досягненні високих температур може утворювати гірчичні альдегіди, які негативно вплинуть на смак морських делікатесів. Найсмачніше і найкорисніше морепродукти виходять на грилі.

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