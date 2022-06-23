3 причини, з яких не варто постійно використовувати режим швидкого прання

Режим швидкого прання можна знайти у будь-якій сучасній пральній машинці. На перший погляд, він дуже практичний, тому що економить і час, і електроенергію. Але є 3 важливі причини, чому не варто весь час його використовувати

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті radiotrek.rv.ua

Скорочений цикл прання означає менший знос внутрішніх деталей та економить час і електроенергію.На жаль, у цій бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю, тому під час використання цього режиму потрібно пам’ятати кілька речей, про які йдеться нижче.

1. Не для всіх тканин

Швидке прання — це завжди «інтенсивний» режим, а тому для речей з вовни або тонких, делікатних тканин він не підходить. Для них у пральних машин є окремі режими («делікатне прання», «шерсть» тощо), які не відрізняються особливою швидкістю.

2. Не для рушників

Рушники, постільна білизна та інші речі, які здатні добре вбирати воду, прати у швидкому режимі не рекомендується з метою збереження самої пральної машини. Перед пранням у барабан набирається вода, яку рушники успішно вбирають.

Це не проблема для стандартного режиму, але при включенні прискореного режиму пральній машині не вистачає часу, щоб розподілити рушники по барабану рівномірно.

Через це цикл прання у кращому разі буде більш гучнішим, ніж зазвичай. У гіршому випадку можливе пошкодження пральної машини.

Особливо неприємно, що при цьому може статися витік води.

Таким чином, при неправильному використанні режим швидкого прання не продовжує термін служби машинки, а має зворотний ефект.

3. Низька ефективність

Зниження тимчасових витрат на прання неминуче впливає на ефективність: складні плями просто не відпираються, а повторне прання повністю нівелює всю «економічність» швидкого режиму. Втім, мало хто очікує, що за 15-30 хвилин вдасться позбавитись складних плям, але це не єдина проблема.

Скорочення тривалості прання в швидкому режимі досягається скороченням часу на нагрівання води.

Тому при виборі швидкого режиму більшість пральних машин не дозволяють встановити температуру вище за 30°C або 40°C.

За таких низьких температур тканина менше ушкоджується, проте бактерії та пилові кліщі не знищуються.

Якщо весь час прати речі у швидкому режимі, то згодом із пральної машини з’явиться неприємний затхлий запах. Він виникає через скупчення бактерій на стінках барабана та гумових ущільнювачах. Щоб цього уникнути, слід хоча б раз на кілька тижнів проводити прання при високих температурах.

5 речей, які не можна прати у пральній машині