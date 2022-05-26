3 найчастіші помилки під час зарядки смартфону, які найчастіше роблять користувачі

Користувачі вважають, що зарядка смартфона – дуже проста процедура. Проте легковажне ставлення часто призводить до проблем із гаджетом. Які три помилки під час зарядки смартфону роблять користувачі

Під час неправильної зарядки телефону багато користувачів допускають помилки. Це призводить до швидкого зношення батареї. Акумулятор прослужить довше, якщо не припускатися трьох поширених помилок.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Використання смартфону під час зарядки

Продовжуєте користуватися телефоном, незважаючи на зарядний пристрій, який під’єднали до розетки? Бажано позбутися такої звички. Таким чином, ви просто знищуєте батарею. Підвищене навантаження на процесор негативно впливає на її стан.

Зарядка пристрою у ванній

Деякі виробники запевняють, що підвищена вологість не впливає на пристрій. Однак у ванній кімнаті краще не заряджати смартфон. Попадання води на девайс може призвести до нещасного випадку. Особливо небезпечно впустити телефон у воду.

Зарядка телефону в машині

Водії звикли заряджати мобільник у своєму автомобілі. Але цього все ж таки краще не робити. На початку роботи двигуна можуть виникнути стрибки напруги. Вони часто трапляються і під час грози.

Намагайтеся не вмикати зарядку в розетку за поганих погодних умов. Бажано вимкнути телефон від мережі перед тим, як запустити двигун. Коли машина розпочала рух, зарядку можна відновити.

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