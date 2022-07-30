2 способи застосування у господарстві крему для рук після терміну його придатності

Дуже часто, виявивши на полиці для рук і тіла, у якого минув термін придатності, ми його відправляємо у відро для сміття з неприємним осадом на серці, через викинуті на вітер гроші. Але це не обов’язково робити, зокрема використання крему для рук ще може стати в пригоді

Експерти клінінгових компаній розповіли, як використовувати крем для домашніх справ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Щоб сантехніка блищала, а не жахала мильними розводами та плямами води, допоможе звичайний крем. Натерти крани, ручки та лійку для душу у ванній кімнаті та на кухні можна, видавивши трохи крему на ганчірку з мікрофібри – і все навколо буде блищати.

Краще, коли залишився крем для рук, призначений для сухої шкіри. Зазвичай у таких засобах багато олій, які ще й стануть чудовим водовідштовхувальним бар’єром для сантехніки.

Використовувати крем для рук або тіла, у якого минув термін придатності, можна і для догляду за шкіряними виробами. Наносити засіб не можна безпосередньо на річ, взуття чи сумку, потрібно спочатку видавити трохи засобу на ганчірочку, а потім втерти у виріб.

Величезний плюс у тому, що коли шкіра вбере крем, не буде небезпеки, що він відіб’ється на шкірі або одязі в носінні, як це іноді буває із засобами з воском.

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