Корисне
Тег:

2 причини чому не можна користуватися смартфоном під час його зарядки

Дата
почему нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки

Смартфон здається досить простим пристроєм. Однак при неправильній експлуатації він може швидко зламатися. Експерти в галузі технологій пояснили, чому не можна користуватися смартфоном під час його зарядки

Часто виникають ситуації, коли смартфон розряджений, а вам терміново потрібно зателефонувати або написати повідомлення. Гаджет підключений до мережі і цього періоду його краще не чіпати.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

2 причини чому не можна користуватися смартфоном під час його зарядки

Іноді доводиться користуватися пристроєм, проте чим це загрожує? Причин, з яких краще подбати про живлення телефону завчасно, дві.

1. Смартфон може вдарити вас струмом

Смартфон через перегрівання батареї може вдарити вас струмом і спалахнути. Намагайтеся використовувати лише “рідну” зарядку, а не дешеві аналоги невідомих виробників. Неодноразово через безтурботність користувачів виникали пожежі та гинули люди.

2. Зношування акумулятора

Другий момент – зношування акумулятора. Коли телефон заряджається, він налаштований саме на цю функцію. Якщо ви починаєте користуватися ним, батарея працює у зворотному напрямку та розряджається. Одночасне завантаження протилежними задачами призводить до зменшення терміну експлуатації батареї – і її доведеться замінити.

6 помилок під час зарядки мобільного телефону, які роблять всі

To Top