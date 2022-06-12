2 причини чому не можна користуватися смартфоном під час його зарядки

Смартфон здається досить простим пристроєм. Однак при неправильній експлуатації він може швидко зламатися. Експерти в галузі технологій пояснили, чому не можна користуватися смартфоном під час його зарядки
Часто виникають ситуації, коли смартфон розряджений, а вам терміново потрібно зателефонувати або написати повідомлення. Гаджет підключений до мережі і цього періоду його краще не чіпати.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Іноді доводиться користуватися пристроєм, проте чим це загрожує? Причин, з яких краще подбати про живлення телефону завчасно, дві.
1. Смартфон може вдарити вас струмом
Смартфон через перегрівання батареї може вдарити вас струмом і спалахнути. Намагайтеся використовувати лише “рідну” зарядку, а не дешеві аналоги невідомих виробників. Неодноразово через безтурботність користувачів виникали пожежі та гинули люди.
2. Зношування акумулятора
Другий момент – зношування акумулятора. Коли телефон заряджається, він налаштований саме на цю функцію. Якщо ви починаєте користуватися ним, батарея працює у зворотному напрямку та розряджається. Одночасне завантаження протилежними задачами призводить до зменшення терміну експлуатації батареї – і її доведеться замінити.
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